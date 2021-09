ദുബായ് എക്സ്പോ: ഒൻപത് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നു 'എക്സ്പോ റൈഡർ'  ബസുകളുടെ സൗജന്യ സേവനം

ദുബായ് ∙ ദുബായിലെ ഒൻപത് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും തിരിച്ചും എക്സ്പോ സെന്ററിലേക്ക് 'എക്സ്പോ റൈഡർ' ബസുകളുടെ സൗജന്യ സേവനം. ഇതിനായി 126 ബസുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതായി ദുബായ് റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോര്‍ട് അതോറിറ്റി (ആർടിഎ) ചെയർമാൻ മത്തർ അൽ തായർ പറഞ്ഞു. ആകെ 203 ബസുകളാണ് ദുബായുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എക്സ്പോയിലേയ്ക്ക് സർവീസ് നടത്തുക.

രണ്ട് ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് എക്സ്പോ വേദിയിലേയ്ക്ക് സന്ദർശകരെ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള റൂട്ടുകൾ ആരംഭിക്കും. എക്സ്പോയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് സന്ദർശകരെ കൊണ്ടുപോകാനും ബസുകൾ വിന്യസിക്കും. എക്സ്പോ കവാടങ്ങൾക്കും പാർക്കിങ് ഏരിയക്കുമിടയിലുള്ള ബസ് സർവീവസും ഉണ്ട്.

ശനിയാഴ്ച മുതൽ ബുധനാഴ്ച വരെ നേരിട്ടുള്ള 1956 പ്രതിദിന സർവീസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. വാരാന്ത്യ ദിനങ്ങളായ വ്യാഴം, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ ട്രിപ്പുകളുടെ എണ്ണം 2203 ആയി ഉയരും. സർവീസുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 3 മിനിറ്റ് മുതൽ 60 മിനിറ്റ് വരെയാണ്. എക്സ്പോ യാത്രകൾക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായും ബസുകൾ വളരെ സുഗമമായി സർവീസ് നടത്തുമെന്നും അൽ തായർ പറഞ്ഞു. ഉയർന്ന നിലവാരവും സുരക്ഷതിത്വവും ഉള്ള ബസുകളിലെ യാത്ര സുഖകരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ദുബായുടെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് 57 ബസുകൾ എക്സ്പോയിലേയ്ക്ക് ആളുകളെയെത്തിക്കും. നിത്യേന 455 മുതൽ 476 ട്രിപ്പുകളാണ് ഉണ്ടാവുക.

സൗജന്യ ബസ് സർവീസ് ലഭ്യമാകുന്ന സ്റ്റേഷനുകൾ

പാം ജുമൈറയാണ് സൗജന്യമായി ആളുകളെ എക്സ്പോയിലേയ്ക്കും തിരിച്ചുമെത്തിക്കുന്ന ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്ന ആദ്യ സ്റ്റേഷൻ. ശനി മുതൽ ബുധൻ വരെ ഇവിടെ നിന്ന് 6 ബസുകൾ എക്സ്പോ വേദിയിലേയ്ക്ക് പ്രതിദിനം 54 ട്രിപ്പുകൾ നടത്തും. രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്നുമായി വ്യാഴം, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ 57 ട്രിപ്പുകളും. 15 മിനിറ്റ് ഇടപെട്ടായിരിക്കും ബസുകൾ സഞ്ചരിക്കുക.

അൽ ബറഹയാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേഷൻ. ഇരുഭാഗത്തേയ്ക്കുമായി 7 ബസുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ശനി മുതൽ ബുധൻ വരെ 62 ട്രിപ്പുകൾ നടത്തും. വ്യാഴം,വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് 68 ആയി ഉയരും. 30 മിനിറ്റ് ഇടവിട്ടായിരിക്കും സർവീസ്.

മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേഷന്‍ അൽ ഗുബൈബ. 12 ബസുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്പോയിലേയ്ക്കും തിരിച്ചും 74 ട്രിപ്പുകൾ നടത്തും. വ്യാഴം, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ 76. ഇടവേള 15 മിനിറ്റ്.

നാലാമത്തെ സ്റ്റേഷൻ എത്തിസാലാത്ത്. എത്തിസാലാത്ത് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇൗ ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് 8 ബസുകൾ എക്സ്പോയിലേയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഇവ ഇരുഭാഗത്തേയ്ക്കുമായി ശനി മുതൽ ബുധൻ വരെ 70 ട്രിപ്പുകൾ നടത്തും. 72 ബസുകൾ വ്യാഴം, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിലും.

അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേഷനായ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദിവസവും 3 ബസുകൾ 10 ട്രിപ്പുകൾ നടത്തും. ഒരു മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടായിരിക്കും ബസ് സർവീസ്.

ഇന്റർനാഷനൽ സിറ്റി/ ദുബായ് സിലിക്കൺ ഒയാസിസ് എന്നിവയാണ് ആറും ഏഴും സ്റ്റേഷനുകൾ. ഇരു ഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്കുമായി 8 ബസുകൾ ശനി മുതൽ ബുധൻ വരെ 78 ട്രിപ്പുകൾ നടത്തും. വ്യാഴം, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ 82 ട്രിപ്പുകളും. 15 മിനിറ്റാണ് ബസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇടവേള.

എട്ടാമത്തെ സ്റ്റേഷൻ ദുബായ് മാൾ. ഇരു ഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്കുമായി ശനി മുതൽ ബുധൻ വരെ 5 ബസുകൾ 55 ട്രിപ്പുകൾ നടത്തും. മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ 59 ട്രിപ്പുകളും. ഇടവേള 30 മിനിറ്റ്.

ദുബായ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളമാണ് അവസാനത്തേത്. ഇരുഭാഗങ്ങളിലേക്കുമായി ഇവിടെ നിന്ന് 8 ബസുകൾ 52 ട്രിപ്പുകൾ ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ ദിവസവും നടത്തും. 20 മിനിറ്റാണ് ബസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇടവേള.

English Summary: RTA announces free Expo Rider buses for Expo visitors from 9 locations in Dubai