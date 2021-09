ദോഹ ∙ ഖത്തറിന്റെ കോവിഡ് അപകട നിര്‍ണയ ആപ്പായ ഇഹ്‌തെറാസില്‍ കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ മൂന്നാമത്തെ ഡോസെടുക്കുന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും എത്തി. നിലവില്‍ ഐഒഎസ് ഫോണുകളിലാണ് പുതിയ അപ്‌ഡേഷനുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ മാസം 24 മുതലാണ് രോഗപ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞ നിശ്ചിത വിഭാഗം ആളുകള്‍ക്ക് കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ മൂന്നാമത്തെ ഡോസ് നല്‍കി തുടങ്ങിയത്. ഇഹ്‌തെറാസിലെ വാക്‌സിനേഷന്‍ പേജില്‍ ആദ്യ രണ്ട് ഡോസ് എടുത്ത തീയതികളും ഏതു കമ്പനിയുടെ വാക്‌സീന്‍ ആണെന്ന വിവരങ്ങള്‍ക്കും ഒപ്പമാണ് മൂന്നാമത്തെ ഡോസ് വിവരങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഓപ്ഷനും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

വാക്‌സിനേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയവരുടെ ഇഹ്‌തെറാസ് പ്രൊഫൈല്‍ നിറത്തിന് ചുറ്റും ഗോള്‍ഡന്‍ നിറത്തിലുള്ള ഫ്രെയിം ആണുള്ളത്. വാക്‌സിനേഷന്‍ പേജില്‍ വാക്‌സിനേറ്റഡ് എന്ന സ്റ്റാംപും സീലും പതിച്ചിട്ടുമുണ്ടാകും. രണ്ടു ഡോസ് വാക്‌സിനുമെടുത്ത് ഏഴു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇഹ്‌തെറാസിലെ ഹെല്‍ത്ത് സ്റ്റാറ്റസിന്റെ ക്യൂആര്‍ കോഡിന് ചുറ്റും ഗോള്‍ഡന്‍ ഫ്രെയിം പതിക്കുക. ബുധനാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് എടുക്കുന്നതോടെ ഇഹ്‌തെറാസിലെ ഗോള്‍ഡന്‍ സ്റ്റാറ്റസ് നിലനിര്‍ത്താന്‍ കഴിയുമെന്ന് പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അധികൃതര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.



കോവിഡ് അപകടനിര്‍ണയ ആപ്പായ ഇഹ്‌തെറാസ് 2020 മേയ് 22 മുതലാണ് രാജ്യത്ത് നിര്‍ബന്ധമാക്കിയത്. ഇഹ്‌തെറാസ് പ്രൊഫൈല്‍ നിറം പച്ചയെങ്കില്‍ മാത്രമാണ് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാന്‍ അനുമതി. നിലവിലെ കോവിഡ് മുന്‍കരുതല്‍ വ്യവസ്ഥകള്‍ പ്രകാരം വീടിന് പുറത്തിറങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ ഇഹ്‌തെറാസ് ആക്ടിവേറ്റായിരിക്കേണ്ടത് നിര്‍ബന്ധിതമാണ്. പ്രൊഫൈല്‍ പച്ചയെങ്കില്‍ മാത്രമേ എല്ലായിടങ്ങളിലും പ്രവേശനമുള്ളു.



English Summary: Ehteraz updates app with details of third Covid-19 vaccine dose