എക്സ്പോ പാസ്പോർട്ട്: ‘ലോകം’ ചുറ്റിയതിന്റെ തെളിവ്

ദുബായ് ∙ സന്ദർശകർക്ക് ഓർമകളുടെ മുദ്രകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന എക്സ്പോ പാസ്പോർട്ടുകൾ സ്വന്തമാക്കാം. സാധാരണ പാസ്പോർട്ടിന്റെ മാതൃകയിലുള്ള ഈ ബുക്​ലറ്റിന് 50 പേജുകളാണുള്ളത്. സന്ദർശിക്കുന്ന ഓരോ പവിലിയന്റെയും പ്രത്യേക മുദ്ര ഇതിൽ പതിക്കും.

എക്സ്പോ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച അനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്ന പാസ്പോർട്ടിന്റെ ഉടമയാകാം.

പരമാവധി പവിലിയനുകളിലെത്താൻ സന്ദർശകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടാണിത്. 20 ദിർഹം വിലയുള്ള പാസ്പോർട്ട് എല്ലാ സ്റ്റാളുകളിലും ലഭിക്കും.

