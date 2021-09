യുഎഇയിലെ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ ക്രിക്കറ്റ് ആരവം; ഐപിഎല്ലിന് കാണികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കും

ദുബായ് ∙ കോവിഡ്19 കാരണം പാതിവഴിയിലായ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ (െഎപിഎൽ) ബാക്കി മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ കാണികൾക്ക് അവസരം. ഇൗ മാസം 19ന് ആരംഭിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ ദുബായ്, അബുദാബി, ഷാർജ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലാണ് അരങ്ങേറുക. ടൂർണമെന്റിലേയ്ക്ക് ഇപ്രാവശ്യം കാണികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമെന്ന് ബോർഡ് ഒാഫ് കൺട്രോൾ ഫോർ ക്രിക്കറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ (ബിസിസിഐ) അറിയിച്ചു. കോവിഡ് കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം കാണികളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക നിലനിന്നിരുന്നു. നിശ്ചിത എണ്ണം കാണികളെ മാത്രമേ പ്രവേശിപ്പിക്കൂ എങ്കിലും തീരുമാനം മലയാളികളടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളെ ആനന്ദത്തിലാഴ്ത്തി.

അഞ്ച് തവണ ചാംപ്യന്മാരായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കിരീടം ചൂടിയ ചെന്നെ സൂപ്പർ കിങ്സുമാണ് ഇൗ മാസം 19ന് യുഎഇ സമയം വൈകിട്ട് 6ന് ദുബായ് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടുക. നാളെ (16) മുതൽ ടിക്കറ്റുകൾ ഒാൺലൈനിലൂടെ ലഭ്യമാണ്. ടിക്കറ്റിന്: www.iplt20.com / PlatinumList.net. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ചായിരിക്കും മത്സരങ്ങൾ. ഇന്ത്യക്കാരെ കൂടാതെ, യുഎഇയിൽ െഎപിഎൽ ആരാധകരായി പാക്കിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്കൻ സ്വദേശികളും ഒട്ടേറെയുണ്ട്.



മറ്റു മത്സരങ്ങൾ (തിയതി, ടീമുകൾ, സ്റ്റേഡിയം, യുഎഇ സമയം)



20: കൊൽക്കത്ത–ബംഗ്ലുരു–അബുദാബി ഷെയ്ഖ് സായിദ് സ്റ്റേഡിയം–വൈകിട്ട് 6.00

21: പഞ്ചാബ്–രാജസ്ഥാൻ–ദുബായ്–6.00

22: ഡൽഹി–ഹൈദരാബാദ്–ദുബായ്–6.00

23: മുംബൈ–കൊൽക്കത്ത–അബുദാബി–6.00

24: ബംഗ്ലുരു –ചെന്നൈ–ഷാർജ –6.00

25: ഡൽഹി–രാജസ്ഥാൻ–അബുദാബി–2.00

ഹൈദരാബാദ്–പഞ്ചാബ്–ഷാർജ–6.00

26: ചെന്നൈ–കൊൽക്കത്ത–അബുദാബി–2.00

ബംഗ്ലുരു–മുംബൈ–ദുബായ്–6.00

27: ഹൈദരാബാദ്–രാജസ്ഥാൻ–ദുബായ്–6.00

28: കൊൽക്കത്ത–ഡൽഹി–ഷാർ–2.00

മുംബൈ–പഞ്ചാബ്–അബുദാബി–6.00

29: രാജസ്ഥാൻ– ബംഗ്ലുരു –ദുബായ്–6.00

30: ഹൈദരാബാദ്–ചെന്നൈ–ഷാർജ–6.00

ഒക്ടോബർ 1: കൊൽക്കത്ത–പഞ്ചാബ്–ദുബായ്–6.00

2: മുംബൈ–ഡൽഹി–ഷാർജ–2.00

രാജസ്ഥാൻ–ചെന്നൈ–അബുദാബി–6.00\

03: ബംഗ്ലുരു –പഞ്ചാബ്–ഷാർജ–2.00

കൊൽക്കത്ത–ഹൈദരാബാദ്–ദുബായ്–6.00

04: ഡൽഹി–ചെന്നൈ–ദുബായ്–6.00

05: രാജസ്ഥാൻ–മുംബൈ–ഷാർജ–6.00

06: ബംഗ്ലുരു –ഹൈദരാബാദ്–അബുദാബി–6.00

07: ചെന്നൈ–പഞ്ചാബ്–ദുബായ്–2.00

കൊൽക്കത്ത–രാജസ്ഥാൻ–ഷാർജ–6.00

08: ഹൈദരാബാദ്–മുംബൈ–അബുദാബി–2.00

ബംഗ്ലുരു –ഡൽഹി–ദുബായ് –6.00

ഒക്ടോബർ 10 മുതൽ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ

10: ക്വാളിഫൈയർ 1– ദുബായ്–6.00

11: എലിമിനേറ്റർ–ഷാർജ–6.00

13: ക്വാളിഫൈയർ 2– ഷാർജ–6.00

15: ഫൈനൽ–ദുബായ്–6.00.

