മറ്റ് എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതിന് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട

അബുദാബി ∙ യുഎഇയിലെ മറ്റ് എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതിന് കോവിഡ് പിസിആർ നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന നിബന്ധന ഒഴിവാക്കി.

കോവിഡ് വ്യാപനനിരക്ക് ദശാംശം രണ്ടു ശതമാനമായി കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനമെന്ന് ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സമിതി അറിയിച്ചു. തീരുമാനം നാളെ (ഞായർ) പ്രാബല്യത്തിലാകും. ദുബായിൽ താമസിച്ച് നിത്യേന അബുദാബിയിൽ ജോലിക്ക് പോയി വന്നിരുന്നവർക്കും സെയിൽസ്‌മാൻമാർക്കും മറ്റും ഇത് ഏറെ സഹായമാകും.

അതേസമയം, യുഎഇയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്നു അബുദാബി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുന്നതിന് പിസിആർ നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാണ്.

English Summary : As of september 19,PCR test not required to enter Abu Dhabi from other emirates