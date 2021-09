അടിമുടി വെർച്വൽ ജപ്പാൻ

ദുബായ് ∙ ലോകത്തിനു ത്രികാല ജ്ഞാനം പകരാൻ ജാപ്പനീസ് ത്രിമാന കൊട്ടാരമൊരുങ്ങി. ചരിത്രവും ഭാവിയും വർത്തമാനവും കൂട്ടുകൂടിയ പവിലിയനിലെത്തിയാൽ 3ഡി സിനിമ കാണുന്ന പ്രതീതി. കടന്നുപോയവരെയും വരാനുള്ളവരെയും നേരിൽക്കണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാം. ബഹിരാകാശത്തെ കൂട്ടുകാരെ കാണാണമെങ്കിൽ അവരും ഓടിവരും.

ലോകത്തെ 'വിരൽത്തുമ്പിൽ' നിർത്താമെങ്കിൽ ഇതിലപ്പുറം സാധിക്കാമെന്ന് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ. സന്ദർശകരുടെ മനസ്സിലുള്ള വെർച്വൽ ലോക സങ്കൽപങ്ങൾ ഒന്നുമല്ലെന്നും കാണാൻ പോകുന്ന പൂരം പറഞ്ഞാൽ തീരില്ലെന്നും ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. ഭാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിക്കാതെ, എന്താണു ജപ്പാൻ എന്നറിയാനെത്തുന്ന സാധാരണക്കാരെ അമ്പരപ്പിച്ച് ആരാധകരാക്കാനാണ് പുറപ്പാട്. 2025ലെ എക്സ്പോയ്ക്ക് കച്ചമുറുക്കുന്ന ജപ്പാന് ദുബായിൽ നിന്നു പഠിക്കാനും പകർത്താനുമേറെ.

റോബട്ടുകളാണ് ജാപ്പനീസ് പവിലിയനിലെ കാര്യസ്ഥൻമാർ. കാര്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞു ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, പറയുന്നത് അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യും. റിമോട്ട് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലാതെയോ സഹായം തേടാം. സാധാരണക്കാരന് അങ്കലാപ്പുണ്ടാക്കാത്ത ഹൈടെക് ലോകം എന്ന ആശയമാണ് ഈ പവിലിയന്റെ ഐശ്വര്യം. നൂതന ദൃശ്യശ്രാവ്യ സംവിധാനങ്ങളും പ്രത്യേക നിർമിതിയും ജാപ്പനീസ് പവിലിയനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു. മഞ്ഞിന്റെയും മഴയുടെയും പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കാം.

ആർത്തിരമ്പി പെയ്യുന്ന മഴയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് കുളിർക്കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാം, നനയാതെ. കാഴ്ചകൾ കാട്ടിത്തരുന്നതിനൊപ്പം നിർമിതബുദ്ധിയടക്കമുള്ള അറിവുകളുടെ കാണാപ്പുറങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

മീൻ സൂപ്പ്, ഗ്രീൻ ടീ; കുടവയർ 'മുങ്ങും'

ജാപ്പനീസ് അടുക്കളയിൽ എത്തിയാൽ കുടവയറിനെ കുടിയിറക്കുന്ന വിദ്യകൾ പഠിക്കാം. പൊണ്ണത്തടിയും പ്രായവും പമ്പകടക്കാൻ കടൽവിഭവങ്ങളും ഗ്രീൻ ടീയും ശീലമാക്കണമെന്നാണ് ആദ്യപാഠം. പുഴുങ്ങിയ പച്ചക്കറികൾ, മത്സ്യം, മിസോ സൂപ്പ് എന്നിവയാണു പ്രധാന ഭക്ഷണം. ഒലിവെണ്ണയാണ് പഥ്യം. വലിയ പാത്രങ്ങളിലെ ഭക്ഷണക്കൂനകൾ ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കുന്ന രീതിയല്ലിത്. ചെറിയ പാത്രങ്ങളിൽ ആവശ്യത്തിനു മാത്രം ഭക്ഷണമെടുത്ത് തിരക്കുകൂട്ടാതെ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുന്ന ആരോഗ്യ ശീലങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം.

കടൽപ്പായലും സോയാബീനും ചേർന്ന സൂപ്പുകൾ പലവിധമുണ്ട്. കണ്ടതും കേട്ടതും രുചിച്ചതുമല്ല ഗ്രീൻ ടീയെന്നും തിരിച്ചറിയാം. മച്ച, സെഞ്ച, ജെൻമൈച്ച, ഗ്യോക്കുറോ, ഹുജിച്ച, ബാഞ്ച എന്നീ ഗ്രീൻ ടീകൾ പരിചയപ്പെടാം. ഇലകൾ നന്നായി ഉണക്കി യന്ത്രസഹായമില്ലാതെ പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നവയാണിത്. പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കി തേൻ, പുതിന, നാരങ്ങാനീര് എന്നിവ ചേർക്കുന്നു. ഗ്രീൻ ടീ മികച്ച ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആണെന്നും ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പും ഭാരവും കുറയ്ക്കാൻ നല്ലതാണെന്നും പാചകവിദഗ്ധർ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

വിശ്വമേളയുടെ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ് ലോകത്തിനുള്ള സമ്മാനം

ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയുടെ റിഹേഴ്സലിൽ നിന്ന്.

ദുബായ് ∙ സ്വപ്നനഗരം ചരിത്രത്തിനു സമ്മാനിക്കുന്ന അത്യപൂർവ ഉപഹാരമാകും ലോകം കാത്തിരിക്കുന്ന വിശ്വമേളയുടെ ആരംഭം. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നൂറുകണക്കിനു കലാപ്രതിഭകളൊരുക്കുന്ന നൃത്ത-സംഗീതത്തിന്റെ നിറച്ചാർത്തുകളോടെയാകും എക്സ്പോയുടെ തുടക്കം. ഈ മാസം 30ന് രാത്രി അരങ്ങേറുന്ന പരിപാടികൾ ലോകത്തിനു തത്സമയം കാണാൻ സൗകര്യമൊരുക്കും.

വിശ്വവേദിയിൽ കലയുടെ അപൂർവസംഗമം ഒരുക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നു സംഘാടകർ വ്യക്തമാക്കി. 90 മിനിറ്റ് നീളുന്ന പരിപാടിയിൽ ആയിരത്തിലേറെ നർത്തകരും വാദ്യസംഗീത വിദഗ്ധരും സംഗീതപ്രതിഭകളും വസന്തലോകമൊരുക്കും. ലേസർ ഷോയും വർണ വിസ്മയങ്ങളും അരങ്ങേറും. ഉദ്ഘാടന പരിപാടികൾ വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണെന്ന് എക്സ്പോ ഇവന്റ്സ് ആൻഡ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ അമ്ന അബുൽഹൂൾ പറഞ്ഞു.

മരുഭൂമിയിലെ വൈവിധ്യങ്ങളും ലോകത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളും ഭാവിയുടെ വർണങ്ങളും കലയരങ്ങുകളിൽ കാഴ്കളാകും. നർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മാസങ്ങളായി പരിശീലനം നടത്തുകയാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

യുഎസ് പവിലിയനിൽ 'ചന്ദ്രോദയം'

ചന്ദ്രനിൽ നിന്നെത്തിച്ച പാറക്കഷണം.

ദുബായ് ∙ എക്സ്പോ ലോകത്ത് 'മിനി അമേരിക്ക' ഒരുങ്ങി. നേട്ടങ്ങളുടെ കാഴ്ചകളേറെയുണ്ടെങ്കിലും ബഹിരാകാശത്തിനു പ്രത്യേക പരിഗണന. റോബർട് ക്ലാർക്കാണ് യുഎസ് പവിലിയന്റെ കമ്മിഷണർ ജനറൽ. ഇതുവരെയുള്ള ചാന്ദ്രദൗത്യങ്ങളിലെ സമഗ്രവിവരങ്ങൾക്ക് പുറമേ ചന്ദ്രനിൽ നിന്നെത്തിച്ച പാറക്കഷണവും മറ്റു തെളിവുകളുമായാണ് യുഎസ് എത്തുക.

അപ്പോളോ 12 ദൗത്യത്തിലൂടെ ഭൂമിയിലെത്തിച്ച പാറക്കഷണവും മണ്ണും ചില ഉപഗ്രഹ ഘടകങ്ങളും കാണാൻ അവസരം ലഭിക്കും. 43 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള സ്പേസ് എക്സ് റോക്കറ്റ്, പേടകം എന്നിവയുടെ മാതൃകയും യുഎസ് പവിലിയനിലുണ്ടാകും. ഭാവിയിലെ ചൊവ്വാ പദ്ധതിയുടെ പുതിയ വിവരങ്ങളും യുഎസ് പങ്കുവയ്ക്കും.

ചൊവ്വ റോവറിന്റെ മാതൃക കാണാനും അവസരമുണ്ട്. റോക്കറ്റുകൾ, ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾ, റോബട് ഡോക്ടർമാർ, അന്യഗ്രഹജീവികൾ, നക്ഷത്രലോകം എന്നിവയെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ടാകും.

English Summary: Japan's Pavilion at Expo 2020 Dubai to be seen remotely via digital tech.