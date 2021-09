അബുദാബി ∙ അബുദാബി പാതകളിൽ പുതുതായി 700 ലേറെ ‌ട്രാഫിക് റഡാറുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. റോഡുകളിൽ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണിതെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

ഒരേസമയം ഒന്നിലേറെ ട്രാഫിക് ലൈനുകളിലെ നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തുന്ന കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മതയുള്ള ക്യാമറയുള്ളതാണ് റഡാറുകൾ. മെറ്റാഫ്യൂഷൻ(MESTAfusion) എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഹൈ-ടെക് ഉപകരണങ്ങൾ ഒന്നിലേറെ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതുവഴി ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങളും അപകടങ്ങളും കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് അബുദാബി പൊലീസ് സെക്യുരിറ്റി സിസ്റ്റംസ് വിഭാഗം ട്രാഫിക് ടെക്നിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് തലവൻ മാജ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുല്ല അൽ സഅബി പറഞ്ഞു.

English Summary: Over 700 new high-tech radars to be installed on Abu Dhabi roads