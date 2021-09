റോഡുകളിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ 700 ലധികം ഹൈടെക് റഡാറുകൾ

ദുബായ് ∙ അബുദാബി റോഡുകളിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ 700ൽ ഏറെ ഹൈടെക് റഡാറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു.

ഒരേസമയം എല്ലാ ലെയ്നുകളിലും സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്താൻ കഴിയുന്ന ഇവയ്ക്ക് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനും കഴിയും.

ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയായ ഐഡമിയ, യുഎഇയിലെ അലയൻസ് ട്രാഫിക് സിസ്റ്റംസ് എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചാണു സ്മാർട് നിരീക്ഷണ ശൃംഖലയെന്ന് അബുദാബി പൊലീസ് ട്രാഫിക് ടെക്നിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് മേധാവി മേജർ മുഹമ്മദ് അൽ സാബി പറഞ്ഞു.

പ്രധാന പാതകളിലും ഉപപാതകളിലും കൂടുതൽ പാലങ്ങൾ നിർമിച്ച് കാൽനടക്കാർക്ക് റോഡിനു കുറുകെ കടക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുകയും നിലവിലുള്ള പാലങ്ങളും ക്രോസിങ്ങുകളും നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇരുദിശകളിലേക്കുമുള്ള പാതകളെ വേർതിരിക്കുന്ന ഇരുമ്പ്-കോൺക്രീറ്റ് വേലികൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കി ആളുകൾ കടന്നു പോകുന്നത് തടയുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

English Summary : Abu Dhabi to install more than 700 new high-tech speed cameras