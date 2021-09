ദോഹ∙രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ ഫീനിക്‌സ് ഗെയിംസ് ഫിറ്റ്‌നസ് മത്സരത്തിന് ആസ്പയർ സോണിൽ 24ന് തുടക്കമാകും.

ഈ മാസം 24 മുതൽ 26 വരെ ആസ്പയർ ലേഡീസ് സ്‌പോർട്‌സ് ഹാളിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ 35 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇരുന്നൂറിലധികം കായികതാരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും. ഇറാദ ഫിറ്റ്‌നസും ഡൈവേഴ്‌സ് സ്‌പോർട്‌സും ചേർന്നാണ് ആസ്പയർ സോണിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ മത്സരം നടത്തുന്നത്. പുരുഷന്മാർക്കും വനിതകൾക്കും പ്രത്യേകമായാണ് മത്സരങ്ങൾ.

ആദ്യ രണ്ടു ദിവസം നടക്കുന്ന പുരുഷ വിഭാഗം മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച വ്യക്തിഗത പ്രകടനം, ഖത്തരി വ്യക്തിഗത പ്രകടനം, മികച്ച ഖത്തർ ടീം, മികച്ച ടീമുകൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളാണ് സമ്മാനം ലഭിക്കുക.

അവസാന ദിനമായ 26ന് വനിതകൾക്കായി നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച ടീം, മികച്ച ഖത്തരി ടീം എന്നിങ്ങനെയാണ് സമ്മാനം. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി ഒരു ലക്ഷം റിയാലിൽ അധികമാണ് സമ്മാനത്തുക.

24ന് രാവിലെ 9.00 മുതൽ 10.30 വരെയും ഉച്ചയ്ക്ക് 2.00 മുതൽ രാത്രി 8.00 വരെയും 25ന് രാവിലെ 10.00 മുതൽ വൈകിട്ട് 4.30 വരെയും നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്കും പ്രവേശനമുണ്ട്. 26ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3.00 മുതൽ രാത്രി 8.30 വരെ നടക്കുന്ന വനിതകളുടെ മത്സരം കാണാൻ വനിതകൾക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുക.



മത്സരത്തിന്റെ ഭാഗമായി വെന്റേഴ്‌സ് വില്ലേജിൽ വിവിധ പരിപാടികളും അരങ്ങേറും. ഭക്ഷണ-പാനീയ വിൽപന ശാലകളും സജീവമാകും.

