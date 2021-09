കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി സിബി ജോർജ് കുവൈത്ത് ദേശീയ സാംസ്കാരിക-കലാ-സാഹിത്യ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി ജനറൽ കലാം അൽ അബ്ദുൽ ജലീലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

ഇന്ത്യ-കുവൈത്ത് നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിന്റെ 60-‌ാം വാർഷികം പ്രമാണിച്ച് എംബസിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ അവർ ചർച്ച ചെയ്തു.സാംസ്കാരിക വിനിമയം സംബന്ധിച്ച് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കരാറും ചർച്ചാ വിഷയമായി.

English Summary : India Kuwait talks on 60th anniversary of the establishment of diplomatic ties