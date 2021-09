നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന മുതിർന്ന പൗരന്മാരുമായി സംവാദം

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ ഏറെക്കാലം കുവൈത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകുന്ന ഇന്ത്യക്കാരായ മുതിർന്ന പൗരന്മാരുമായി ആശയവിനിമയത്തിന് ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി സിബി ജോർജ് പദ്ധതി തയാറാക്കി.



60വയസിന് മീതെ പ്രായമുള്ളവരും സ്ഥിരതാമസത്തിന് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നവരുമായ ഇന്ത്യക്കാരെ എംബസിയിൽ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി ആശയ സംവാദമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

കുവൈത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽനിന്ന് ആർജിച്ച അനുഭവങ്ങൾ, കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ, ഇന്ത്യ-കുവൈത്ത് ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ എന്നിവയാകും പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുക.

കുവൈത്ത് വിട്ടുപോകാനൊരുങ്ങുന്ന മുതിർന്ന ഇന്ത്യക്കാർ സ്ഥാനപതിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് താത്പര്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ socsec.kuwait@mea.gov.in എന്ന വിലാസത്തിൽ ഇമെയിൽ അയയ്ക്കണം.

തിരിച്ച് പോകാനുദേശിക്കുന്ന തീയതി, ബന്ധപ്പെടാവുന്ന നമ്പർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയാകണം ഇമെയിൽ. സന്ദേശം പരിശോധിച്ച ശേഷം സ്ഥാനപതിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച തീയതിയും സമയവും എംബസിയിൽ നിന്ന് അറിയിക്കും.

