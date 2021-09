ഷാർജ∙ സജ വ്യവസായ മേഖലയിൽ തൊഴിലാളികൾക്കു നൂതന സൗകര്യങ്ങളോടെ പാർക്ക് തുറന്നു.

വ്യവസായ മേഖലയിലെ ഒരുലക്ഷത്തിലേറെ തൊഴിലാളികൾക്ക് വിശ്രമത്തിനും ഉല്ലാസത്തിനും സൗകര്യമൊരുക്കിയതായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ചെയർമാൻ അലി ബിൻ ഷഹീൻ അൽ സുവൈദി അറിയിച്ചു. 15,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ പാർക്കിൽ 2 ക്രിക്കറ്റ് പിച്ചുകൾ, കൂട്ടായ്മകൾക്കുള്ള 2 പ്രത്യേക മേഖലകൾ, നടപ്പാതകൾ, ഹരിതമേഖലകൾ, ഭരണനിർവഹണ കാര്യാലയങ്ങൾ എന്നിവയുണ്ട്.

English Summary : Sharjah's new park for labourers opens in Al Sajaa