ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് : ഇന്ന് അവസാന ദിവസം

അബുദാബി∙ കോവിഡ് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഇന്നായതു മൂലം വാക്സിനേഷൻ സെന്ററുകളിലെങ്ങും വൻ തിരക്കായി. അബുദാബി താമസവീസക്കാർ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് 20നുള്ളിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കണമെന്ന് നിർദേശമുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാം വാക്സീൻ ഡോസ് സ്വീകരിച്ച് ആറു മാസം കഴിഞ്ഞവർ നിർബന്ധമായും ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് സ്വീകരിക്കണമെന്നായിരുന്നു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്.

ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് സ്വീകരിക്കാത്തവർക്ക് അൽഹൊസൻ ആപ്പിൽ ചാര നിറമാകും തെളിയുക. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അബുദാബിയിലെ പല പൊതു ഇടങ്ങളിലും പ്രവേശിക്കാനാകില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിരുന്നു. സീനോഫാം വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവരാണു ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. മറ്റ് വാക്സീനുകൾ സ്വീകരിച്ചവർ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടില്ല.

