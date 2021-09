എക്സ്പോ സേവനത്തിന് 30,000 വൊളന്റിയർമാർ; ഒപ്പം റോബട്ടുകളും രംഗത്ത്

ദുബായ്∙ എക്സ്പോ സേവനങ്ങൾക്ക് വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി 30,000 വൊളന്റിയർമാർ ഒരുങ്ങി. 135 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 17 മുതൽ 79 വയസ്സുവരെയുള്ളവർ ഇവരിലുണ്ട്. 45 ശതമാനം പേരും സ്വദേശികളാണ്. സർവകലാശാല വിദ്യാർഥികൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, വീട്ടമ്മമാർ, ജോലിയിൽ നിന്നു വിരമിച്ചവർ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്നിവർക്കു പുറമേ റോബട്ടുകളും രംഗത്തുണ്ട്.

40,000 മണിക്കൂർ പരിശീലനമാണ് വൊളന്റിയർമാർ പൂർത്തിയാക്കിയതെന്നു സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. എക്സ്പോയ്ക്കു ശേഷവും വൊളന്റിയർമാർക്ക് അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. ദുബായ് സൗത്തിലെ 'ഡിസ്ട്രിക്ട് 2020' എന്ന വിസ്മയ മേഖലയിൽ 65,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന താമസകേന്ദ്രങ്ങൾ, 1.35 ലക്ഷം ചതുരശ്രമീറ്റർ വാണിജ്യമേഖല, വിദ്യാഭ്യാസ-സാംസ്‌കാരിക-ഉല്ലാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും അനുബന്ധ മേഖലകളിലും 45ൽ ഏറെ ചുമതലകളാണ് ഇവർക്കുള്ളത്.

യുഎഇ വാർത്താവിനിമയ കമ്പനിയായ ഇത്തിസാലാത്തിനായിരുന്നു പരിശീലനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം. യുഎഇ സഹിഷ്ണുത മന്ത്രിയും എക്സ്പോ 2020 ജനറൽ കമ്മീഷണറുമായ ഷെയ്ഖ് നഹ്യാൻ ബിൻ മുബാറക് അൽ നഹ്യാൻ വൊളന്റിയർമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി.

English Summary : 30,000 volunteers to ensure the highest standard of hospitality at EXPO 2020 Dubai