അറിഞ്ഞതല്ല ഇന്തൊനീഷ്യ, ഇന്ത്യയുമായി സാമ്യം; തേങ്ങയാണ് താരം!

ദുബായ് ∙ പൊരുത്തമുള്ള പേരും പെരുമയുള്ള പാചകവും ഇന്ത്യയ്ക്കും ഇന്തൊനീഷ്യയ്ക്കും സാമ്യങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുമ്പോൾ എക്സ്പോ കലവറയിൽ തേങ്ങയാണു താരം. വിഭവങ്ങളുടെ പേരിൽ അകലമുണ്ടെങ്കിലും രുചിയിൽ ഭായി-ഭായി. മീനും തേങ്ങയും ഒത്തുചേർന്നാൽ കടലോളം കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നു ലോകത്തെ അറിയിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് ഇന്തൊനീഷ്യ.

തേങ്ങാപ്പാലൊഴിച്ച ചെമ്മീൻ കറി, തേങ്ങയരച്ചതും തക്കാളിയും ചേർത്ത മത്തിക്കറി, തേങ്ങാപ്പാലൊഴിച്ചു വറ്റിച്ച ആട്ടിറച്ചി, മീൻ തലക്കറി, ചിക്കൻ-മട്ടൻ- അയക്കൂറ ബിരിയാണി തുടങ്ങിയവ മലയാളി വിഭവങ്ങളുടെ അപരന്മാരാണെങ്കിൽ ടിക്കയിൽ തുടങ്ങുന്നു, 'കേരള ബൗണ്ടറി' വിട്ടുള്ള കളികൾ. തേങ്ങ ചേർത്താൽ കറികൾക്ക് തെങ്ങോളം തലപ്പൊക്കമുണ്ടാകുമെന്നു തിരിച്ചറിയാൻ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കൂടി കാത്തിരുന്നാൽ മതി.

1964 മുതലുള്ള എക്സ്പോകളിൽ സജീവമാണെങ്കിലും ഭക്ഷണകാര്യത്തിൽ ഇന്തൊനീഷ്യ ഇത്രയും ശ്രദ്ധ നൽകിയിരുന്നില്ലെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. ലോകത്തെ സകല വിഭവങ്ങളുടെയും സമ്മേളന വേദിയായ ദുബായിൽ അടുക്കള വിരുതുകൾ മൊത്തമായി പുറത്തെടുക്കാനാണ് പുറപ്പാട്.

നക്ഷത്ര അടുക്കളകളിലെ പാചക പ്രകടനങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. വിവിധ ദ്വീപുകളിലെ നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് പ്രധാന വിരുന്നുകളിൽ വിളമ്പുകയെന്നും കൃത്രിമം ഒട്ടുമുണ്ടാകില്ലെന്നും സംഘാടകർ വ്യക്തമാക്കി.

നേരുള്ള നാട്ടു രുചികൾ



പാചക സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ചിറങ്ങി പുതുമകൾ പരീക്ഷിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ നാടൻ 'കലാപരിപാടികളാണ്' ഇന്തൊനീഷ്യൻ അടുക്കളയിൽ അരങ്ങേറുക. ദ്വീപുകളുടെ നാട്ടിൽ തെങ്ങുകളുടെ സമൃദ്ധിയുള്ളതിനാലാണ് വിഭവങ്ങളിൽ തേങ്ങാപ്പാലിന്റെ വേലിയേറ്റം.

നാസി ഉദുക്, ബീഫും മട്ടനും നാടൻ മസാല ചേർത്തു ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സതെ മരാൻഗി, ഗുലായ് ഗാംബിങ്, പച്ചക്കറിയും മത്സ്യവും ചേർന്ന സാലഡുകൾ, ചേരുവകൾക്ക് അതിരുകളില്ലാത്ത നൂഡിൽസ്, കാളവാൽ സൂപ്പ്, കപ്പയും കാച്ചിലും പുഴുങ്ങിയത്-മുളക് ചമ്മന്തി എന്നിങ്ങനെ വിഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തീരില്ലെന്നു സംഘാടകർ പറയുന്നു.

ഇതിൽ രുചിസമൃദ്ധമായ 'ബഡാ ഖാന'യാണ് നാസി ഉദുക്. തേങ്ങാപ്പാലിൽ അരിവേവിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ചോറ്, ചിക്കൻ ഫ്രൈ, സോയാബീൻ മസാല, ഓംലറ്റ്, ഫിഷ് ഫ്രൈ, പുളിയും മധുരവുമുള്ള സോസ് ചേർത്ത പച്ചക്കറി-മത്സ്യ-മാംസ സാലഡ് എന്നിവയാണ് കോമ്പിനേഷൻ. മലേഷ്യൻ ഭക്ഷണമായ 'നാസി ലെമകു'മായി സാമ്യങ്ങളേറെ. ഓരോ സ്ഥലത്തും പാചകരീതികളിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. ഈ വിഭവം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആരും ലോകത്തുണ്ടാകില്ലെന്നു പാചക വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

കൊല്ലാത്ത കരകൗശലം



ൈവവിധ്യങ്ങൾ, നൂതന ആശയങ്ങൾ, അവസരങ്ങൾ എന്നീ 3 പ്രമേയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പവിലിയൻ ഒരുക്കിയത്. പ്രകൃതിയെ കൊല്ലാത്ത കരകൗശലമാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത.

കരകൗശല വസ്തുക്കൾക്കായി പ്രത്യേക മേഖലയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ബാഗുകൾ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിക്കഴിഞ്ഞു. ചെടികൾ, കപ്പ, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവയുടെ നാരുകൾ കൊണ്ടു നിർമിക്കുന്ന ബാഗുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൊടുംചൂടിലും വെള്ളത്തിലും അലിഞ്ഞുപോകുമെന്നതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത. ഹരിതപദ്ധതികൾക്ക് ആരാധകർ കൂടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം ബാഗുകൾക്ക് വൻ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

ബാലി, മാലുക്കു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദ്വീപുകളിലെ കാഴ്ചകൾ, രുചിക്കൂട്ടുകൾ എന്നിവ പരിചയപ്പെടുത്തി ടൂറിസം രംഗത്തു വൻ മുന്നേറ്റം നടത്തുകയാണ് മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം. ഇന്തൊനീഷ്യൻ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കു രാജ്യാന്തര വിപണി കണ്ടെത്താനും സഹായകമാകും. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ 4,000 റസ്റ്ററന്റുകൾ തുടങ്ങാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

English Summary : Expo 2020 Dubai: Indonesia Pavilion is ‘ready to contribute to make the world a better place’