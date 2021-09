മസ്കത്ത് ∙ ബതീന എക്സ്പ്രസ് പാതയെ സഹം വിലായത്തുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇരട്ടവരി പാത പൂർണമായും ഗതാഗതത്തിനു തുറന്നു. 16 കിലോമീറ്റർ പാതയിൽ 5 റൗണ്ട് എബൗട്ടുകളും നടപ്പാതകളുമുണ്ട്.

English Summary: New Dual carriageway with a length of 16 km opens for traffic in Oman