വേദനകൾ മറന്ന് ജീവസുറ്റ വർണങ്ങളുമായി ലൈല

ദോഹ∙14 വയസ്സു മുതൽ ചിത്രരചന ലൈല മുഹമ്മദിയെന്ന 28 വയസ്സുകാരിയുടെ ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമാണ്.

ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ മനോഹരമായ പെയിന്റിങ്ങുകൾ ക്യാൻവാസിലാക്കുമ്പോൾ വിഷമതകളിൽ ആശ്വാസം കണ്ടെത്താനും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്തുമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ഈ അഫ്ഗാൻ യുവതി പറയുന്നു. ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള അപ്രതീക്ഷിത ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ലൈല.

നാടും വീടും വിട്ട് അഫ്ഗാനിൽ നിന്നെത്തി ഖത്തറിന്റെ താൽക്കാലിക സംരക്ഷണയിൽ കഴിയുന്നവരിൽ ഒരാളാണ് ലൈല മുഹമ്മദി. ലൈലയുടെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഖത്തർ ഫൗണ്ടേഷനിലെ വൊളന്റിയർമാർ ചേർന്നാണ് പ്രദർശനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതാദ്യമായാണ് ചിത്രങ്ങൾ പുറം ലോകം കാണുന്നത്. പ്രദർശനം കാണാൻ അസി.വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയും മന്ത്രാലയം വക്താവുമായ ലുൽവ അൽ ഖാദർ എത്തിയിരുന്നു.

2022 ഫിഫ ഖത്തർ ലോകകപ്പിനൊരുക്കിയ താമസ സൗകര്യങ്ങളിലാണ് അഫ്ഗാൻ പൗരന്മാർ താമസിക്കുന്നത്. ലൈല താമസിക്കുന്ന റസിഡൻഷ്യൽ കോംപൗണ്ടിലുള്ളവർക്കാണ് പ്രദർശനം കാണാൻ അനുമതി.

തനിക്കും കുടുംബത്തിനും സന്തോഷം നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ് കലയോടുള്ള സ്‌നേഹമെന്നും വലിയ പെയിന്റിങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതുവരെ വീട്ടിൽ നിറയെ സന്തോഷം മാത്രമാണ്. അതുവരെ വീടിന് പുറത്തെ നിരത്തുകളിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ലൈല പറയുന്നു.

കല എന്താണെന്ന് മനസിലാക്കാനോ അഭിനന്ദിക്കാനോ കഴിയാത്തവരുടെ ലോകമാണ് അഫ്ഗാനിൽ. കലയെ സ്‌നേഹിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചിലർക്കാകട്ടെ ചിത്രങ്ങൾ വിലയ്ക്കു വാങ്ങാനുള്ള ശേഷിയുമില്ല. വരച്ച എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും അഫ്ഗാനിലെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ലൈല പറഞ്ഞു.

അഭയാർത്ഥികളായിട്ടും മികച്ച സൗകര്യവും ഭക്ഷണവും നൽകുന്ന ഖത്തറിന്റെ കരുതലിനും ഖത്തർ ഫൗണ്ടേഷൻ നൽകിയ അവസരങ്ങൾക്കും നന്ദി പറയുകയാണ് ഈ അഫ്ഗാൻ യുവതി.ഏതാനും ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാഴ്സിഡോണിയയിലേക്ക് യാത്രയാകുകയാണ് ലൈലയും കുടുംബവും.

English Summary : QF volunteers help Leila Mohammadi realize her dream of exhibiting her art pieces