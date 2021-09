ദോഹ ∙ 49-ാമത് അമീര്‍ കപ്പ് ഫൈനല്‍ കാണാനുള്ള ടിക്കറ്റ് വില്‍പന തുടങ്ങി. മത്സരം ഒക്‌ടോബര്‍ 22ന്. രാജ്യത്ത് ഇതാദ്യമായി കാണികള്‍ക്ക് പ്രവേശനത്തിന് ഫാന്‍ ഐഡി നിര്‍ബന്ധമാക്കി കൊണ്ടാണ് ഇത്തവണത്തെ അമീര്‍ കപ്പ് ഫൈനല്‍ നടക്കുന്നത്.

2022 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ വേദികളിലൊന്നായ അല്‍തുമാമ സ്റ്റേഡിയമാണ് അമീര്‍ കപ്പ് ഫൈനല്‍ വേദി. അമീര്‍ കപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് അല്‍ തുമാമ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും നടക്കും. 22ന് വൈകിട്ട് ഏഴിന് നിലവിലെ ചാംപ്യന്‍മാരായ അല്‍സദ്ദും അല്‍ റയാനും തമ്മിലാണ് അമീര്‍ കപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടം.



ഒക്‌ടോബര്‍ ഏഴിന് മുന്‍പായി കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ രണ്ടു ഡോസും പൂര്‍ത്തിയാക്കിയവര്‍ക്കും 2020 ഒക്‌ടോബര്‍ 21ന് ശേഷം കോവിഡ് വന്നു സുഖപ്പെട്ടവര്‍ക്കുമാണ് പ്രവേശനം. 12 വയസ്സും അതില്‍ താഴെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കും പ്രവേശനം അനുവദിക്കുമെങ്കിലും ഇവര്‍ മത്സരത്തിന് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ എടുത്ത കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് പിസിആര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ റാപ്പിഡ് പരിശോധനാ ഫലം ഹാജരാക്കണം. കാണികള്‍ ഫെയ്‌സ് മാസ്‌ക് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കോവിഡ് മുന്‍കരുതലുകളും പാലിക്കണം. വിട്ടുമാറാത്ത രോഗമുള്ളവര്‍, വയോധികര്‍, മൂന്നു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികള്‍ എന്നിവര്‍ സ്‌റ്റേഡിയത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്നും നിര്‍ദേശമുണ്ട്. ഫൈനല്‍ കാണാനുളള ടിക്കറ്റുകള്‍ https://tickets.qfa.qa/qfa എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്നു വാങ്ങാം. 20,50, 100 റിയാല്‍ എന്നിങ്ങനെയാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്.

ഇത്തവണ ഫാന്‍ ഐഡിയും



ഖത്തറില്‍ ആദ്യമായി കായിക മത്സരങ്ങളില്‍ കാണികള്‍ക്ക് പ്രവേശനത്തിന് ഫാന്‍ ഐഡിയും നടപ്പാക്കുന്നുവെന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ അമീര്‍ കപ്പിന്റെ വലിയ പ്രത്യേകത. 2022 ഫിഫ ലോകകപ്പിനെത്തുന്ന കാണികള്‍ക്ക് ഫാന്‍ ഐഡി നിര്‍ബന്ധമാക്കുമെന്ന് നേരത്തെ പ്രാദേശിക സംഘാടകരായ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഫോര്‍ ഡെലിവറി ആന്‍ഡ് ലെഗസി അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഫാന്‍ ഐഡിയുടെ പരീക്ഷണ പ്രവര്‍ത്തനം കൂടിയായിരിക്കും അമീര്‍ കപ്പ്. മത്സരം കാണാന്‍ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കില്‍ ഫാന്‍ ഐഡി നിര്‍ബന്ധമായും കാണിച്ചിരിക്കണം. ഫാന്‍ ഐഡിയുള്ളവര്‍ക്ക് മത്സര ദിനത്തില്‍ ദോഹ മെട്രോയില്‍ സൗജന്യ യാത്രയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.



ഓണ്‍ലൈന്‍ മുഖേന ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ശേഷം https://ac21.qa/home എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ ഫാന്‍ ഐഡിക്ക് അപേക്ഷ നല്‍കാം. മത്സരടിക്കറ്റിലെ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് വേണം അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള ലിങ്കില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍. പാസ്‌പോര്‍ട് സൈസ് ഫൊട്ടോ അപേക്ഷയ്‌ക്കൊപ്പം നല്‍കണം. ഒക്‌ടോബര്‍ 12 മുതല്‍ രാവിലെ 7.00 നും രാത്രി 11.00 നും ഇടയില്‍ ഖത്തര്‍ നാഷനല്‍ കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സെന്ററില്‍ ചെന്നാല്‍ ഫാന്‍ ഐഡി വാങ്ങാം. ഖത്തര്‍ റസിഡന്റ് പെര്‍മിറ്റ് അല്ലെങ്കില്‍ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഫാന്‍ ഐഡി സംബന്ധിച്ച സ്ഥിരീകരണ ഇ-മെയില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ എസ്എംഎസ് സന്ദേശം അധികൃതരെ കാണിക്കണം. കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ എടുത്തവരാണ് അല്ലെങ്കില്‍ രോഗമുക്തരാണെന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ ഇഹ്‌തെറാസ് പ്രൊഫൈല്‍ സ്റ്റേറ്റസും കാണിക്കണം. ഫാന്‍ ഐഡി സംബന്ധിച്ച സഹായത്തിന് +974 800 8052 എന്ന ഫോണ്‍ നമ്പറിലോ അല്ലെങ്കില്‍ support@ac21.qa എന്ന ഇ-മെയില്‍ വിലാസത്തിലോ https://ac21.qa/home എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലോ സേവനം തേടാം.

