ദോഹ∙ ലൈസന്‍സില്ലാതെ നിക്ഷേപ, സാമ്പത്തിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തിയ ഏഷ്യന്‍ പ്രവാസിയെ ഖത്തര്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മന്ത്രാലയത്തിലെ സാമ്പത്തിക-ഇലക്ട്രോണിക് കുറ്റകൃത്യ പ്രതിരോധ വകുപ്പാണു പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പ്രതിയുടെ താമസ സ്ഥലത്തു നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ വിലയേറിയ കാറുകള്‍, ബൈക്കുകള്‍, ഖത്തര്‍ റിയാല്‍, വിദേശ കറന്‍സികള്‍, വന്‍തുക മൂല്യമുളള റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ റിയല്‍ എസ്‌റ്റേറ്റ് വകകള്‍ എന്നിവ കണ്ടെടുത്തു.

ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായി അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിയെ കൂടുതല്‍ നിയമനടപടികള്‍ക്കായി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷനു കൈമാറി. ലൈസന്‍സില്ലാതെ നിക്ഷേപ, സാമ്പത്തിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തിയതിനു പുറമേ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനും പ്രതിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary: MOI arrests expat for engaging in financial activities without licenses