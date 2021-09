ജയിംസ് റോഡ്രിഗസ് ഇനി അല്‍ റയ്യാനു വേണ്ടി ബൂട്ടണിയും

ദോഹ∙ കൊളംബിയന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ താരം ജയിംസ് റോഡ്രിഗസ് ഇനി ഖത്തറിന്റെ മുന്‍നിര ക്ലബ്ബായ അല്‍ റയ്യാനു വേണ്ടി ബൂട്ടണിയും. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അല്‍ റയ്യാനിലെ 2022 ഖത്തര്‍ ലോകകപ്പ് സ്റ്റേഡിയമായ അഹമ്മദ് ബിന്‍ അലിയില്‍ നടന്ന ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങിലാണ് അല്‍ റയ്യാന്റെ താരമായി റോഡ്രിഗസിനെ ക്ലബ് അവതരിപ്പിച്ചത്. പത്താം നമ്പര്‍ ജഴ്‌സിയാണ് അല്‍ റയ്യാനു വേണ്ടി അണിയുന്നത്. 2014 ലോകകപ്പില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഗോള്‍ നേടിയതിനുള്ള ഗോള്‍ഡന്‍ ബൂട്ട് കരസ്ഥമാക്കിയതോടെയാണു ജയിംസ് റോഡ്രിഗസ് വിഖ്യാത താരമായി മാറിയത്. റോഡ്രിഗസിന്റെ വരവ് അല്‍ റയ്യാന് കൂടുതല്‍ കരുത്തേകും.

ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് എവര്‍ട്ടണില്‍ നിന്നാണ് അല്‍ റയ്യാനിലേക്കുളള വരവ്. എവര്‍ട്ടനു വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ 26 മത്സരങ്ങളിലായി ആറു ഗോളുകള്‍ നേടുകയും ഒന്‍പത് ഗോളുകള്‍ക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്തു.

സ്പാനിഷ് ലീഗായ ലാലിഗയിലെ ഒന്നാം നമ്പര്‍ ക്ലബായ റിയല്‍ മാഡ്രിഡില്‍ നിന്നാണ് എവര്‍ട്ടണിലേക്ക് ചേര്‍ന്നത്. റിയല്‍ മാഡ്രിഡിനായി രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലായി 37 ഗോളുകള്‍ നേടി. 2017 ല്‍ രണ്ടു സീസണില്‍ ബയേണ്‍ മ്യൂണിച്ച് ക്ലബ്ബിനു വേണ്ടിയും ബൂട്ടണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2019 ല്‍ വീണ്ടും റിയല്‍ മാഡ്രിഡിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയെങ്കിലും 2020 ല്‍ എവര്‍ട്ടനില്‍ ചേരുകയായിരുന്നു.

English Summary: James Rodriguez will now play for Al Rayyan