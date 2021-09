കടലോളം വിസ്മയങ്ങൾ ഒരുക്കി ഹമൂർ ‘കൊട്ടാരം’; കാണാം വിസ്മയ കാഴ്ചകൾ

ദുബായ് ∙ കൊച്ചുകൂട്ടുകാരെ വരവേൽക്കാൻ 'കടലിലെ പവിഴക്കൊട്ടാരത്തിൽ' ഹമൂറും സ്വർണമത്സ്യങ്ങളും കാത്തിരിക്കുന്നു. അറബ് മേഖലയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട മത്സ്യമായ ഹമൂറിന്റെ പേരിലുള്ള എക്സ്പോയിലെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയാൽ മാലിന്യത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴുന്ന കടലിന്റെ നിലവിളിയും കേൾക്കാം. മത്സ്യങ്ങൾക്കു സുരക്ഷിത താവളമൊരുക്കുന്ന പവിഴക്കൊട്ടാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, കടൽജീവികൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്നിവ നേരിട്ടറിയാനും കടലിലെ അത്ഭുത കാഴ്ചകൾ കാണാനും അവസരമുണ്ട്.

കടലിൽ നിന്നു ശേഖരിച്ച മത്സ്യബന്ധന വലകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ബോട്ടുകളുടെ യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവകൊണ്ടു നിർമിച്ച കടൽജീവികളുടെ മാതൃകകൾ കടലോളം കാര്യങ്ങൾ നിശ്ശബ്ദമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് തിരിച്ചറിവുകൾ നൽകാനാണ് ‘കൊട്ടാരം' ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കടൽ ജീവികൾക്കു വൻ വെല്ലുവിളിയായ എണ്ണച്ചോർച്ച, ആഗോളതാപനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും അറിയാം.

കഥകളുടെയും സംഗീതത്തിന്റെയും പ്രത്യേക ലോകവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കലാസൃഷ്ടികളിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന മേഖല കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒട്ടേറെ വിലപ്പെട്ട അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുമെന്ന് സന്ദർശനം നടത്തിയ യുഎഇ സഹിഷ്ണുതാ മന്ത്രി ഷെയ്ഖ് നഹ്യാൻ ബിൻ മുബാറക് അൽ നഹ്യാൻ പറഞ്ഞു. മുത്തുകൾ, യുഎഇയിലെ പ്രധാന മത്സ്യ ഇനങ്ങൾ, പരമ്പരാഗത മത്സ്യബന്ധന രീതികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും കടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറേബ്യൻ കഥകളെക്കുറിച്ചും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അറിയാൻ അവസരമൊരുക്കിയതായി എക്സ്പോ (ആർട്സ് ആൻഡ് കൾചർ) സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോ. ഹയാത് ഷംസുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു.

പവിഴം പോയാൽ പാഴ്പുറ്റ്

പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് 'ഹമൂർ ഹൗസ്' ലോകത്തെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. മത്സ്യസമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രകൃതിയൊരുക്കിയ കോട്ട മനുഷ്യർ തകർത്താൽ സംഭവിക്കുന്ന ദുരന്തം നേരിട്ടറിയാം. ലോകമെങ്ങും പവിഴപ്പുറ്റ് മേഖലകൾ നശിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കടലിൽ കൃത്രിമ പവിഴപ്പുറ്റ് മേഖലകളൊരുക്കുന്ന പദ്ധതിക്കു യുഎഇ തുടക്കം കുറിച്ചത്. അബുദാബിയിലും ഫുജൈറയിലും വിശാല പവിഴപ്പുറ്റ് മേഖലകൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

സുരക്ഷയൊരുക്കും പവിഴപ്പുറ്റുകൾ

∙ പവിഴപ്പുറ്റുകൾക്ക് ഇടയിലേക്കു വലിയ മത്സ്യങ്ങൾക്കും ശത്രുക്കൾക്കും കടന്നുവരാനാവില്ല. മുട്ടയിടാനും കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താനും സുരക്ഷിതകേന്ദ്രമായതിനാൽ പല അപൂർവയിനം മത്സ്യങ്ങളും ഇവിടെ താവളമാക്കുന്നു.

∙ മീനുകൾക്കു പുറമേ ചിപ്പിവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികൾ, ഞണ്ടുകൾ, ചെമ്മീൻ, അപൂർവ സസ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പവിഴപ്പുറ്റ് മേഖലയിലുണ്ടാകും.

∙ കടലിലെ മഴക്കാട് എന്നാണ് പവിഴപ്പുറ്റ് മേഖലകൾ അറിയപ്പെടുന്നത്.

∙ കൂറ്റൻ കടൽത്തിരകളെ കോട്ടപോലെ ചെറുക്കാൻ കഴിയുന്നു. വിശാല കടൽത്തീരമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണ ഭിത്തിയാണ് പവിഴപ്പുറ്റ്.

∙ തീരദേശമേഖലയുടെ സൌന്ദര്യം കൂട്ടുന്നു. വിനോദസഞ്ചാരമേഖലയുെട വളർച്ചയ്ക്കു വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു.

‘സഹകരണം ദൃഢമാകാൻ എക്സ്പോ സഹായിക്കും’

ദുബായ് ∙ ഇന്ത്യയും യുഎഇയും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപ്രധാന സഹകരണം കൂടുതൽ ദൃഢമാകാനും രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും എക്സ്പോ സഹായിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയൽ പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിനു ശേഷം ലോകരാജ്യങ്ങൾ സംഗമിക്കുന്ന ആദ്യ മേളയാണിത്. ഇന്ത്യയുടെ പൈതൃകം, സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റം, സാമ്പത്തിക വളർച്ച എന്നിവ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന മേളയെ രാജ്യം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണു കാണുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് പീയൂഷ് ഗോയൽ എക്സ്പോയിലെ ഇന്ത്യ പവിലിയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിഡിയോ സന്ദേശമുണ്ടാകും. കേന്ദ്ര വാണിജ്യ സെക്രട്ടറിയടക്കമുള്ള മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുക്കും. അതേസമയം, കൂടുതൽ േകന്ദ്രമന്ത്രിമാരും ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ഉദ്ഘാടനത്തിന് എത്തുമെന്നാണ് സൂചന.

English Summary: Hammour House set to raise awareness about UAE sea life through art.