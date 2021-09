ഷെയ്ഖ് മക്തൂം ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് യുഎഇ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി

അബുദാബി ∙ യുഎഇ മന്ത്രിസഭയിൽ നവീകരണം. ഷെയ്ഖ് മക്തൂം ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമിനെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ധനമന്ത്രിയുമായി നിയമിച്ചു. യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം ട്വിറ്ററിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. അടുത്ത 50 വർഷത്തേക്ക് ഫെഡറൽ സർക്കാർ ജോലികൾക്കായി യുഎഇ പുതിയ രീതി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ നവീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. നേട്ടം കൈവരിക്കാനും മുൻഗണനകൾ നിശ്ചയിക്കാനും സർക്കാർ പദ്ധതികളും ബജറ്റുകളും അംഗീകരിക്കാനും ‌ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്. യുഎഇയുടെ മുൻ പദ്ധതിയായ എമിറേറ്റ്സ് വിഷൻ 2021 കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി അതിന്റെ ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചതായും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു

ഇന്ന്, രാജ്യം 100 വികസന സൂചകങ്ങളിൽ ലോകത്തെ നയിക്കുന്നു. വ്യസ്ത്യമായ പദ്ധതികളോടെയാണ് അടുത്ത 50 വർഷങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സമീപിക്കുന്നത്. ഇവ നടപ്പാക്കുന്നതിനായി പ്രയത്നിക്കാനും പരിവർത്തനത്തിന് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാകാനും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളോട് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജ്യം യുവത്വത്തിന്റെ ശാക്തീകരണപ്രക്രിയ തുടരുകയാണ്. ഷെയ്ഖ് മക്തൂമിന്റെ പ്രവൃത്തി പരിചയം രാജ്യത്തിന്റെ അടുത്ത 50 വർഷത്തേക്കുള്ള കുതിപ്പിന് മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ദുബായ് കിരീടാവകാശി ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം സഹോദരൻ ഷെയ്ഖ് മക്തൂമിനെ അഭിനന്ദിച്ചു.

മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹാദി ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി

ധനകാര്യ സഹമന്ത്രിയായി മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹാദി അൽ ഹുസൈനിയെയും നീതിന്യായമ മന്ത്രിയായി അബ്ദുല്ല ബിൻ സുൽത്താൻ ബിൻ അവാദ് അൽ നു െഎമിയെയും മനുഷ്യവിഭവ–സ്വദേശിവത്കരണ മന്ത്രിയായി ഡോ.അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അല്‍ അവാറിനെയും നിയമിച്ചു. മർയം അൽ മുഹൈരിയാണ് പുതിയ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന–പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി. അബ്ദുല്ല ബിൻ മുഹൈർ അൽ കെത് ബിയെ ഫെഡറൽ സുപ്രീം കൗൺസിൽ കാര്യ മന്ത്രിയായും നിയമിച്ചു. സുൽത്താൻ അൽ ബദിക്കും, നാസർ അൽ ഹംലിക്കുമാണ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ മന്ത്രിമാർ.

English Summary: Sheikh Maktoum is new Minister of Finance and Deputy Prime Minister