റിയാദ് ∙ ഒക്ടോബർ ഒന്നു മുതൽ 10 വരെ റിയാദിൽ നടക്കുന്ന രാജ്യാന്തര പുസ്തക മേളയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സൗജന്യമായിരിക്കുമെന്നും അതേസമയം, ഓണലൈൻ റജിസ്‌ട്രേഷൻ അനിവാര്യമാണെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. റിയാദ് സാഹിത്യ, പ്രസിദ്ധീകരണ, വിവർത്തന കമ്മീഷനാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

സന്ദർശകരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ നിർബന്ധമായും പാലിച്ചിരിക്കണം. ഒപ്പം ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കപെട്ടതായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യ സ്ഥിതി വിലയിരുത്തുന്നതിനും റജിസ്‌ട്രേഷൻ 'അൽഈദ്' വഴി നടക്കുമെന്നും സംഘാടകർ പറഞ്ഞു.



പുസ്തകമേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിവിധ പ്രസാധകരുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച്, വെർച്വൽ എക്സിബിഷനിലൂടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഓൺലൈനായി ഓർഡർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും എപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം തുറക്കുന്നത് പ്രദർശനം ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിക്കുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ചായിരിക്കും. എക്സിബിഷൻ നേരിട്ട് സന്ദർശിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങൾ നേരിട്ട് കൈമാറുന്നതിനും മറ്റും കഴിയും.



പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരും എന്നാൽ എക്സിബിഷൻ നേരിട്ട് സന്ദർശിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്കാണ് പുതിയ സേവനം. 28 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആയിരത്തിലധികം പ്രസിദ്ധീകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പുസ്തകമേളയിൽ പങ്കാളിത്തം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

