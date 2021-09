എക്സ്പോ വേദിയിലേക്ക് അതിവേഗം, സുഖയാത്ര ; മുഴുവൻ സമയം സർവീസിന് 15,000 ടാക്സികൾ

ദുബായ് ∙ അൽ മക്തൂം രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിനടുത്തുള്ള എക്സ്പോ വേദിയിൽ പൊതുവാഹനങ്ങളിൽ എളുപ്പമെത്താം. 50 പുതിയ മെട്രോ ട്രെയിനുകൾ, 203 ഹൈടെക് ബസുകൾ എന്നിവയ്ക്കു പുറമേ 15,000 ടാക്സികളും മുഴുവൻ സമയവും സർവീസ് നടത്തും. കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ സുഖയാത്രയ്ക്ക് എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായെന്ന് ആർടിഎ വ്യക്തമാക്കി.



'എക്സ്പോ റൈഡർ' എന്ന പേരിൽ ദുബായ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം, ജുമൈറ, അൽ ബറാഹ, അൽ ഗുബൈബ, ഇത്തിസലാത്ത്, ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ്, ഇന്റർനാഷനൽ സിറ്റി, ദുബായ് സിലിക്കൺ ഒയാസിസ്, ദുബായ് മാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് 126 ബസുകൾ സൗജന്യ സർവീസ് നടത്തും. ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നു സന്ദർശകരെ കൊണ്ടുപോകാൻ 2 പ്രത്യേക ബസുകളും ഉണ്ടാകും. 3 മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെയാണ് സർവീസുകളുടെ ഇടവേള. പാർക്കിങ് മേഖലകളിൽ നിന്നു എക്സ്പോ ഗേറ്റുകളിലേക്കും ഗേറ്റുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചും സർവീസുണ്ട്. വ്യാഴം, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ നേരിട്ടുള്ള 2,203 സർവീസുകളാണുള്ളത്. ശനി മുതൽ ബുധൻ വരെ 1,956 സർവീസുകൾ.

മറ്റ് എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്നും സുഖയാത്ര

അബുദാബി, ഷാർജ, ഫുജൈറ, അജ്മാൻ, റാസൽഖൈമ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് 77 ബസുകൾ ഇരു ദിശകളിലേക്കു പ്രതിദിനം 193 സർവീസ് നടത്തും. വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ 213. അബുദാബി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം, ബസ് സ്റ്റേഷൻ, മറീന മാൾ സ്റ്റേഷൻ, അൽ ഐൻ സ്റ്റേഷൻ, ഷാർജ അൽ ജുബൈൽ സ്റ്റേഷൻ, മുവൈല സ്റ്റേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും റാസൽഖൈമ- അജ്മാൻ എമിറേറ്റുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുമാണ് സർവീസ്.

മെട്രോ സർവീസ്

റെഡ്, ഗ്രീൻ ലൈനുകളിൽ ശനി- ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ പുലർച്ചെ 5 മുതൽ രാത്രി 1.15 വരെ സർവീസ് നടത്തും. വ്യാഴം പുലർച്ചെ 5 മുതൽ പിറ്റേന്നു പുലർച്ചെ 2.25 വരെയും വെള്ളി രാവിലെ 8 മുതൽ രാത്രി 1.15വരെയും. തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ 2.38 മിനിറ്റ് ഇടവേളയിൽ ട്രെയിനെത്തും. ജബൽഅലി മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എക്സ്പോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് 15 കിലോമീറ്ററാണുള്ളത്. ഇരുദിശകളിലേക്കും മണിക്കൂറിൽ 46,000 പേർക്കു യാത്ര ചെയ്യാം. ദുബായ് ട്രാം ശനി-ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 6 മുതൽ രാത്രി 1 വരെയും വെള്ളി രാവിലെ 8 മുതൽ രാത്രി ഒന്നുവരെയും സർവീസ് നടത്തും.

പാർക്കിങ് അതിവിശാലം

എക്സ്പോ വേദിയോടനുബന്ധിച്ച് 30,000 വാഹനങ്ങൾക്കു പാർക്കിങ് സൗകര്യമൊരുക്കി. നിർമിതബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാകും നിരീക്ഷണ-നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക. കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ എത്തിയാൽ പാർക്കിങ്ങിനു പ്രത്യേക സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടേക്കുള്ള ഉപപാതകളും സജ്ജമായി. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പാർക്കിങ് സോണിലേക്ക് ഇ77 എക്സ്പോ റോഡിലൂടെയും സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി സോണിലേക്ക് ഇ77, ഡി 54 സായിദ് ബിൻ ഹംദാൻ അൽ നഹ്യാൻ റോഡ് വഴിയും മൊബിലിറ്റി സോൺ, ദുബായ് എക്സിബിഷൻ സെന്റർ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഇ311 ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് റോഡ് വഴിയും എത്തണം. വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലം ഓർമയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. പാർക്കിങ് മേഖലയുടെ ക്യുആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ പൂർണവിവരം കിട്ടും.

1,500 കോടി ദിർഹം,5 പദ്ധതികൾ

എക്സ്പോയോട് അനുബന്ധിച്ച് ഗതാഗത മേഖലയിൽ 1,500 കോടിയിലേറെ ദിർഹത്തിന്റെ 15 പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതായി ആർടിഎ ചെയർമാൻ മത്തർ അൽ തായർ പറഞ്ഞു. 64 പാലങ്ങൾ, 9 ഇന്റർചേഞ്ചുകൾ, പാർക്കിങ് മേഖലകൾ, എക്സ്പോ വേദിയിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള 25 എൻട്രി ലെയ്നുകൾ, 21 എക്സിറ്റ് ലെയ്നുകൾ, ലൈറ്റിങ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

English Summary: Fast, comfortable ride to the Expo venue; 15,000 taxis for full-time service