സംഘർഷം കുറയ്ക്കാൻ ഇറാൻ നടപടിയെടുക്കണം: കുവൈത്ത്

കുവൈത്ത് സിറ്റി ∙പരമാധികാരങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചും ആഭ്യന്തരകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാതെയും മേഖലയിൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുന്നതിൽ ഇറാൻ ഗൗരവപൂർവമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കുവൈത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു. യു‌എൻ പൊതുസഭയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് സബാഹ് ഖാലിദ് അൽ ഹമദ് അൽ സബാഹ് ആണ് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്.

കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് സുരക്ഷയും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉറപ്പാക്കി ഗൾഫ് മേഖലയിൽ സംഘർഷ സാധ്യത കുറയ്ക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷയിലും സ്ഥിരതയിലും നിലക്കൊള്ളാൻ കഴിയും വിധമുള്ളതാകണം നടപടികൾ.

മധ്യപൂർവ ദേശത്തെ ആണവായുധങ്ങളിൽ നിന്നും സർവനശീകരണ ആയുധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാക്കുന്നതിന് മേഖലാ, രാജ്യാന്തര തലത്തിലുള്ള പരിശ്രമങ്ങളെ കുവൈത്ത് താൽപര്യപൂർവം കാണുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അറബ്-ഇസ്‌ലാമിക രാജ്യങ്ങൾക്കു മുൻപിലെ പ്രധാന വിഷയമായി പലസ്തീൻ തുടരുകയാണ്.

പലസ്തീന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകരിക്കാനും അധിനിവേശം അവസാനിപ്പിക്കാനും ഇസ്രയേൽ തയാറാകണം. രാജ്യാന്തര മാനുഷിക നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന സമീപനം ഇസ്രയേൽ തുടരുകയാണ്.

സിറിയയിൽ 11 വർഷമായി തുടരുന്ന സംഘർഷത്തിന് രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം. ലിബിയയിൽ പ്രസിഡന്റ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നല്ല ലക്ഷണമായി കാണുന്നുവെന്നും ഷെയ്ഖ് സബാഹ് പറഞ്ഞു.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ താലിബാൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും കുവൈത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി അഭ്യർഥിച്ചു.

English Summary: Iran must take action to reduce tensions says Kuwait