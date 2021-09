കുവൈത്തിൽ വീണ്ടും ഫസ്റ്റ്ബെൽ; ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകൾ ഉൾപ്പെടെ തുറക്കുന്നു

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകൾ ഉൾപ്പെടെ കുവൈത്തിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സ്കൂളുകൾ ഇന്ന് പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കും. സ്വദേശി സ്കൂളുകളും അറബിക് സ്കൂളുകളും ഒക്ടോബർ 3ന് ആണ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുക. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ 2020 മാർച്ചിൽ അടച്ചിട്ട വിദ്യാലയങ്ങളാണ് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തുറക്കുന്നത്. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം മുൻ‌ നിർത്തി കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായാണ് സ്കൂളുകളുടെ പ്രവർത്തനം. ഒരു ക്ലാസിൽ 20 കുട്ടികൾ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. കുട്ടികളുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ തമ്മിൽ 2 മീറ്റർ അകലത്തിലും. ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ടുള്ള കുട്ടികൾ മാസ്ക് ധരിക്കണം. കെജി വിഭാഗം കുട്ടികൾക്ക് ഷീൽഡ് നിർബന്ധം.



കുട്ടികൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ക്ലാസിന് പുറത്തിറങ്ങരുത്. കൂട്ടംകൂടി നിൽക്കാനും പാടില്ല. സ്കൂളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതും സ്കൂളിൽനിന്ന് പുറത്ത് പോകുന്നതും വ്യത്യസ്ത വഴികളിലൂടെയാകണം. വാക്സീൻ എടുത്ത രക്ഷിതാക്കൾ മാത്രമേ സ്കൂളിൽ സന്ദർശകരായി എത്താൻ പാടുള്ളൂ. വാക്സീൻ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിസി‌ആർ പരിശോധന (നെഗറ്റീവ്) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കരുതണം. 12ന് മീതെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ വാക്സീൻ എടുത്തിരിക്കണം. വാക്സീൻ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചതോറും പിസി‌ആർ പരിശോധന നടത്തണം. (വെള്ളിയാഴ്ച പരിശോധന നടത്തി ഞായറാഴ്ച ക്ലാസിൽ വരാം). കുട്ടികളുടെ വാക്സീൻ/ പിസി‌ആർ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് കോപ്പി സ്കൂളിൽ കരുതണം. മാർഗനിർദേശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ബോർഡ് സ്കൂൾ പ്രവേശന കവാടത്തിന് സമീപം സ്ഥാപിക്കണം.

കസേരയും മേശയും മാറാൻ അനുവദിക്കില്ല

ക്ലാസിൽ ഒരു കുട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കസേരയും മേശയും മറ്റൊരാൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇടയ്ക്കിടെ ഇരിപ്പിടം മാറാൻ പാടില്ല.

∙എൽകെജി യുകെജി വിഭാഗവും 1 മുതൽ 4 വരെ ക്ലാസുകളും രാവിലെ 7.30തൊട്ട് 2 മണി വരെ പ്രവർത്തിക്കാം. 5-‌ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് രാവിലെ 7.30 മുതൽ ഉച്ച 2 വരെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്.

∙സ്കൂൾ ബസുകളിൽ 50% കുട്ടികൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം.

∙കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങളിൽ 2 ഷിഫ്റ്റ് അനുവദിച്ചു. 7.30മുതൽ 12 വരെയും 12.30 മുതൽ 3 വരെയുമാണ് പ്രവൃത്തി സമയം.

∙പകുതി കുട്ടികൾക്ക് നേരിട്ടും പകുതി കുട്ടികൾക്ക് ഓൺ‌ലൈൻ വഴിയും ക്ലാസ് ആകാം.

∙പകുതി കുട്ടികൾക്ക് വീതം ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസ് നടത്തുന്നതിനും സ്കൂളുകൾക്ക് അനുമതിയുണ്ട്.

