റിയാദ് ∙സൗദിയിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി 6 പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ മരണസംഖ്യ 8,694. പുതുതായി 39 പേർക്കു കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആകെ 5,46,882. ഇന്നലെ 50 പേർകൂടി സുഖം പ്രാപിച്ചു. ആകെ 5,35,892. നിലവിൽ 275 പേർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ.

English Summary: Six more covid death in Saudi