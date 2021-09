കുവൈത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ വീണ്ടും മണികിലുക്കം

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകൾ ഉൾപ്പെടെ സ്വകാര്യ വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറന്നു. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ അടച്ചിട്ട വിദ്യാലയങ്ങൾ ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് തുറന്നത്. അധ്യയന വർഷാരംഭം സ്കൂളുകൾ തുറക്കുമ്പോഴുള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു.

ഇന്നലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ

ഓൺ‌ലൈൻ പഠനസംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഒന്നര വർഷത്തിലേറെ വീടുകളിൽ അടച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾ `സ്വാതന്ത്ര്യം` നേടിയ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ സ്കൂളിനകത്തെ പതിവ് ശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റിനിർത്തി.

ബസുകളിൽ പകുതി സീറ്റുകളിൽ മാത്രം കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായിരുന്നു അനുമതി. ആദ്യ പിരിയഡിന് മണിയടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കവാടത്തിലും സ്കൂൾ പരിസരത്തുമുണ്ടാകാറുള്ള കൂടിച്ചേരലുകളും ഇല്ലായിരുന്നു.

ക്ലാസിനകത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് കൗതുകമായി. 2 മീറ്റർ ഇടവിട്ടുള്ള ഇരിപ്പിടവും മാസ്ക് ധരിച്ചുള്ള മുഖങ്ങളുമൊക്കെയായിരുന്നു ക്ലാസ് മുറികളിലെ കാഴ്ച. ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ പരമാവധി 20 കുട്ടികളെ മാത്രമാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. കൂടുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് രണ്ടാമത് ഷിഫ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ‌ലൈൻ ക്ലാസോ ആണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ചെറിയ ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം രക്ഷിതാക്കളും എത്തിയിരുന്നു. വാക്സീൻ എടുത്തവർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു പ്രവേശനം. അല്ലാത്തവർ പിസി‌ആർ പരിശോധനാ (നെഗറ്റീവ്) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയുമുണ്ട്.

കുട്ടികൾക്ക് പുറമെ അധ്യാപകരും സ്കൂളുകളിൽ എത്തിയതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ്. ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി ഓൺ‌ലൈൻ സംവിധാനത്തിൽ കുട്ടികളുമായി സംവദിക്കുന്നുവെങ്കിലും നേരിട്ട് ക്ലാസെടുക്കുന്നതിന്റെ സംതൃപ്തിയിലായിരുന്നില്ല അവരിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ കൺ‌മുൻപിൽ ലഭിച്ചതിന്റെ സന്തോഷം അധ്യാപകരും പങ്കുവച്ചു.

അധ്യാപകർ തമ്മിൽ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം നേരിൽ കാണുന്നതിന്റെ സന്തോഷവും സ്കൂളുകളിൽ ദൃശ്യമായി.

സ്കൂളിലെ കാഴ്ചകൾ ആശ്ചര്യങ്ങളായി. വരവേൽക്കാൻ അധ്യാപകർ. കൊച്ചുകുട്ടികളോടെന്ന പോലെയായിരുന്നു അവരുടെ സ്നേഹമസൃണമായ പെരുമാറ്റം. ഏതാണ്ട് 2 വർഷത്തിനിപ്പുറം കണ്ടപ്പോൾ കൂട്ടുകാരിൽ ചിലരൊക്കെ പൊക്കം‌വച്ചപോലെ.



ക്ലാസ് മുറികൾ പലതായി വിഭജിച്ചപോലെ തോന്നി. ഇരിപ്പിടങ്ങൾ അകലം പാലിച്ച നിലയിലായതാണ് കാരണം. മാസ്ക്.. മുഴുവൻ സമയവും ധരിക്കേണ്ടി വന്നത് അലോസരമായി അനുഭവപ്പെട്ടു.

∙അലക്സ് ജോജോ, വിദ്യാർഥി, ഭാരതീയ വിദ്യാ ഭവൻ

ഇന്ത്യൻ സെൻ‌ട്രൽ സ്കൂളിൽ വിദ്യാർഥികളായ മക്കൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനൊരുങ്ങുന്ന ഉത്സാഹത്തിനാണ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വന്നത്. ഒന്നരവർഷത്തിലേറെയായി വീടിനകത്തെ അടച്ചിട്ട അവസ്ഥയിലായിൽ നിന്ന് പുതിയ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിൻ‌റെ സന്തോഷമായിരുന്നു അവർക്ക്.



ആശങ്കകൾ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും മുൻ‌കരുതലുകൾ പ്രതിരോധം തീർക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. അതിജീവനത്തിന്റെ അനുഭവം ഭാവിയിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായി കൂടെയുണ്ടാകുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

∙അബ്ദുൽ അസീസ് എടമുട്ടം, രക്ഷിതാവ്

നാളുകൾക്ക് ശേഷം സ്കൂളിൽ പോകാനായതും ക്ലാസ് മുറിയിലിരുന്ന് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായതും സന്തോഷം നൽകി. കർശനമായ സുരക്ഷാ മുൻ‌കരുതലുകളാണ് ക്ലാസ് മുറിയിലും ഒരുക്കിയിരുന്നത്. അതിനാൽ കൂട്ടുകാരെ മുഴുവൻ കാണാനും അടുത്തിടപഴകാനും സാധിച്ചില്ല എന്ന സങ്കടവുമുണ്ട്. അതേസമയം ഓഫ്‌ ലൈൻ ക്ലാസിന്റെ മാധുര്യം തിരിച്ചുകിട്ടി എന്നത് ആഹ്ലാദം നൽകുന്നു.



∙ജിയ എലിസബത്ത് ജിജി ,വിദ്യാർഥിനി യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ

18 മാസത്തിന് ശേഷം ഒരുപാട് ആശങ്കളുമായാണ് സ്കൂളിൽ എത്തിയത്. ഹൈബ്രിഡ് ക്ലാസ് ( ഓൺ‌ലൈൻ, ഓഫ് ലൈൻ) കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, സാമൂഹിക അകലവും മാസ്ക് ധാരണവും കുട്ടികളിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തൽ തുടങ്ങി പതിവിൽ കവിഞ്ഞ അച്ചടക്ക നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു അത്.



എന്നാൽ മുൻ‌കരുതലുകളെക്കുറിച്ച് കുട്ടികൾ ബോധവാന്മാരാണെന്നതും ക്ലാസ് രീതികളെക്കുറിച്ച് അധ്യാപകർക്ക് ലഭിച്ച പരിശീലനവും ആദ്യദിനം എളുപ്പമാക്കി. കുട്ടികളും അധ്യാപകരുമെല്ലാം ഉത്സാഹത്തിലായിരുന്നു. നല്ല തുടക്കമെന്ന് നിസംശയം പറയാം.

∙ജസീല നൗഫൽ ,അധ്യാപിക ലേണേഴ്സ്

ഓൺ അക്കാദമി

English Summary : Kuwait schools opened after one and a half year break