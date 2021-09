അർബുദത്തെ പടികടത്താൻ കാർ ടി-സെൽ തെറപ്പി

അബുദാബി∙ അർബുദ രോഗത്തിനു കാർ ടി-സെൽ തെറപ്പിയുമായി യുഎഇ. കൈമെറിക് ആന്റിജൻ റിസെപ്റ്റർ (കാർ ടി സെൽ) തെറപ്പിയിലൂടെ രക്ത, മജ്ജ അർബുദം വേഗത്തിൽ ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാനാകും.

നിലവിൽ യൂറോപ്പ്, അമേരിക്ക, ഇസ്രയേൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പരിമിത സ്പെഷ്യൽറ്റി ആശുപത്രികളിൽ മാത്രമാണുള്ളത് ഈ സൗകര്യമുള്ളത്. എമിറേറ്റിലെ കാൻസർ ഗവേഷണം രോഗികളെ യുഎഇയിൽ തന്നെ ചികിത്സിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കി.

രോഗിയുടെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് ടി കോശങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് ലാബിൽ ജനിതകമാറ്റം വരുത്തി രോഗിക്കുതന്നെ കുത്തിവയ്ക്കുന്ന സംവിധാനമാണിത്. കാൻസർ കോശങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനും നശിപ്പിക്കാനുമുള്ള ടി-കോശങ്ങളുടെ കഴിവ് മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് തെറപ്പിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. രോഗിയുടെ തന്നെ രക്തമായതിനാൽ പാർശ്വഫലവും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു.

ജർമൻ കമ്പനിയായ മിൽട്ടനി ബയോടെക്കിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് ഗവേഷണം.

പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ അർബുദ ചികിത്സാ രീതികളിലും ഏറെ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് ഷാർജ സർവകലാശാലയിലെ ഓങ്കോളജി പ്രഫ. ഡോ. ഹുമൈദ് അൽ ഷംസി പറഞ്ഞു. രക്താർബുദം മാത്രമല്ല ഗ്യാസ്ട്രിക് കാൻസറിനെയും ചികിത്സിക്കാൻ ഫലപ്രദമാണെന്നും പഠനം തെളിയിക്കുന്നു.

കാർ–ടി തെറപ്പിക്കായി യുഎഇയിൽനിന്ന് ഇനി വിദേശത്തേക്കു പോകേണ്ടതില്ലെന്നും പറഞ്ഞു.2020ലെ കണക്കനുസരിച്ച് യുഎഇയിൽ 4,807 അർബുദ രോഗികളുണ്ട്. ഇത് യുകെ, യുഎസ് രാജ്യങ്ങളിലേതിനെക്കാൾ അഞ്ച് മടങ്ങ് കൂടുതലാണ്.

കാർ–ടി തെറപ്പിക്ക് ഒരാൾക്കു 14 ലക്ഷം ദിർഹം ചെലവുവരും. സാങ്കേതികവിദ്യ മെച്ചപ്പെടുമ്പോൾ ചെലവ് കുറയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

