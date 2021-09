വമ്പൻ തോക്ക് മുതൽ അമ്പുംവില്ലും വരെ;പ്രദർശനം അതിഗംഭീരം

അബുദാബി∙ കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന വമ്പൻ തോക്കുകൾ മുതൽ ലക്ഷ്യം എയ്തെടുക്കുന്ന നാടൻ അമ്പും വില്ലും വരെ നിരത്തി രാജ്യാന്തര ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് ഇക്വെസ്ട്രീൻ പ്രദർശനത്തിന് അബുദാബി നാഷനൽ എക്സിബിഷൻ സെന്ററിൽ തുടക്കമായി. മധ്യപൂർവദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വേട്ടയാടൽ, കുതിരസവാരി പ്രദർശനത്തിൽ 44 രാജ്യങ്ങളിലെ 680 കമ്പനികളാണ് ലോകോത്തര ഉൽപന്നങ്ങൾ മേഖലയ്ക്കു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.

തോക്കുകൾ, റിവോൾവറുകൾ, കഠാര, ബൈനോക്കുലർ, വാൾ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ, കുതിര, ഒട്ടകം, നായ, പ്രാപ്പിടിയൻ തുടങ്ങി 11 വിഭാഗങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന പ്രദർശനത്തിൽ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ നിർമിച്ച വേട്ട ഉപകരണങ്ങളാണ് സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുന്നത്.

വേട്ടയ്ക്കായി ഏതു ദുർഘട പാതകളെയും കീറിമുറിച്ച് മുന്നോട്ടുനീങ്ങാവുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ട്രെയ്്ലർ, ഓഫ് റോഡ് വാഹനങ്ങൾ, ബൈക്ക് എന്നിവയും സാഹസിക വിനോദ സഞ്ചാരികളെ വശീകരിക്കുന്നു.

കുതിര സവാരിക്കും മരുഭൂ വാസത്തിനും മീൻ പിടിക്കാനും അനുബന്ധ കായിക വിനോദങ്ങൾക്കും പറ്റിയ ഉപകരണങ്ങളും മേളയിലുണ്ട്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വേട്ട നായകളുടെ പ്രദർശനവും പ്രാപ്പിടിയൻ ലേലവും മുതിർന്നവരെയും കുട്ടികളെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കുന്നു.

പ്രദർശന സുപ്രീം ഓർഗനൈസിങഅ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റും എമിറേറ്റ്സ് ഫാൽക്കണേഴ്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ജനറലുമായ മാജിദ് അലി അൽ മൻസൂരി അതിഥികളെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. അടുത്ത 50 വർഷത്തെ യുഎഇയുടെ പദ്ധതികൾക്കു ക്ലബ്ബിന്റെ പിന്തുണയും അറിയിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ, അബുദാബി കിരീടാവകാശിയും യുഎഇ ഉപസർവ സൈന്യാധിപനുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ, ഭരണാധികാരിയുടെ അൽദഫ്റ മേഖലാ പ്രതിനിധിയും എമിറേറ്റ്സ് ഫാൽക്കണേഴ്സ് ക്ലബ് ചെയർമാനുമായ ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ എന്നിവരുടെ പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചു.

2019ൽ നടന്ന പ്രദർശനത്തിൽ 120 രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള 1.1 ലക്ഷം സന്ദർശകർ എത്തിയിരുന്നു. ഇതുവരെ 16 ലക്ഷം സന്ദർശകരാണ് പ്രദർശനത്തിന് എത്തിയത്. 7 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പ്രദർശനം രാവിലെ 11 മുതൽ രാത്രി 10 വരെ. 2 ഡോസ് വാക്സീൻ എടുത്തവർ 48 മണിക്കൂറിനകമുള്ള പിസിആർ നെഗറ്റീവ് ഫലവുമായി എത്തിയാൽ പ്രവേശനം സൗജന്യം.

English Summary : 680 exhibitors from 44 countries to participate in Abu Dhabi International Hunting and Equestrian Exhibition