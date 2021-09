4000 മൃഗങ്ങളുമായി സന്ദർശകരെ കാത്ത് അൽഐൻ മൃഗശാല

അൽഐൻ∙ യുഎഇയിലെ ജനപ്രിയ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ അൽഐൻ മൃഗശാല 4000 മൃഗങ്ങളുമായി സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുന്നു.

വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് 900 ഹെക്ടറിലധികം സ്ഥലത്ത് തനത് ആവാസ വ്യവസ്ഥയൊരുക്കിയാണ് സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നത്.

വന്യജീവികൾക്കും ജലജീവികൾക്കും സസ്യജാലങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക ഇടമുണ്ട്. സ്വതന്ത്രമായി അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന വന്യജീവികളെ അടുത്തു നിന്നു കാണാൻ അവസരമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന മൃഗശാലയിൽ ഇഷ്ടമൃഗങ്ങളെ താലോലിക്കാനും തീറ്റകൊടുക്കാനും ധാരാളം പേർ എത്തുന്നു.

അൽഐൻ സഫാരി ഉൾപ്പെടെ മൃഗശാല ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ വിവിധ പാക്കേജുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

രാജ്യത്തിന്റെ പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരവും പരിസ്ഥിതിയും പൈതൃകവും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ടൂറിസം പാക്കേജ് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മൃഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവ രീതികൾ വിവരിക്കാനായി ഗൈഡുകളുടെ സഹായവും ലഭ്യമാണ്.

മധ്യപൂർവദേശത്തെ ആദ്യത്തെ ഈ മൃഗശാല വർഷത്തിലുടനീളം സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നു. യുഎഇയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശകരെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രവും ഇതാണ്.

