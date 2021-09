ഇന്ത്യ പവിലിയനിൽ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷാകേന്ദ്രം തുറക്കുമെന്ന് ആസ്റ്റർ

ദുബായ്∙ എക്‌സ്‌പോ 2020 സന്ദർശകരുടെ ആരോഗ്യസുരക്ഷയ്ക്കായി ഇന്ത്യ പവിലിയന്റെ താഴത്തെ നിലയിൽ ആസ്റ്റർ ഡിഎം ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷാ കേന്ദ്രം ഒരുക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അടുത്ത വർഷം ജനുവരി മുതൽ ഒരു മാസം ഹെൽത്ത് - വെൽനസ് പ്രദർശനവും നടത്തും. ഇന്ത്യ പവിലിയന്റെ കോർപറേറ്റ് പങ്കാളിയുമാണ് ആസ്റ്റർ.

പ്രഥമശുശ്രൂഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ അടിയന്തര മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങൾ നൽകും. എക്‌സ്‌പോ റീട്ടെയിൽ സെന്ററിൽ ഒരു നോൺ ബ്രാൻഡഡ് ആസ്റ്റർ ഫാർമസി സ്റ്റോറും, എക്‌സ്‌പോ വില്ലേജിൽ ഒരു ബ്രാൻഡഡ് ഫാർമസി സ്റ്റോറും ആസ്റ്റർ സജ്ജീകരിക്കും. മെഡ്കെയറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എക്‌സ്‌പോ റീട്ടെയിൽ സെന്ററിലെ നോൺ-ബ്രാൻഡഡ് ആസ്റ്റർ ഫാർമസി സ്റ്റോറിനുള്ളിൽ ടെലിമെഡ്‌കെയർ എന്ന പേരിൽ ഒരു ടെലിഹെൽത് ബൂത്തും ഒരുക്കും. ഡോക്ടറുമായി ഉടൻ ബന്ധപ്പെട്ട് മെഡിക്കൽ‍ സേവനം നേടാൻ സന്ദർശകർക്ക് ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.

യുഎഇയുടെയും അയൽ രാജ്യങ്ങളുടെയും വികസന ഗതിയെത്തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതായിരിക്കും എക്‌സ്‌പോ 2020യെന്ന് ആസ്റ്റർ ഡിഎം ഹെൽത്ത് കെയർ സ്ഥാപക ചെയർമാനും എംഡിയുമായ ഡോ.ആസാദ് മൂപ്പൻ പറഞ്ഞു.

ഇതിനകം തന്നെ ഹോം, ഹോട്ടൽ കെയർ സേവനങ്ങളും ആസ്റ്റർ വിപുലീകരിച്ചു. ഒരു രോഗിക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ, നഴ്‌സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റ് എന്നിവരെ ഫിസിക്കൽ കൺസൾട്ടേഷനായി 800ASTER (800-27387) വിളിക്കാം. വെർച്വൽ കൺസൾട്ടേഷനായി, ആസ്റ്റർ, മെഡ്‌കെയർ ഡോക്ടർമാർ ഫോണിലൂടെ ലഭ്യമാകും. മരുന്നുകളും വെൽനസ് ഉൽപന്നങ്ങളും ആസ്റ്റർ ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് കോൾ, വാട്സ്അപ്, ഓൺലൈൻ മുഖേനെ (www.AsterOnline.com) ഓർഡർ ചെയ്യാം. എല്ലാ മെഡ്കെയർ സേവനങ്ങൾക്കും, 800MEDCARE (800 6332273)എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാം. ക്ലിനിക്കുകളിലും ഡോക്ടർ അപ്പോയ്ൻമെന്റിനും ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പിനും 044400500 എന്ന നമ്പറിലും, ആസ്റ്റർ ഫാർമസിയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ 800-700-600 എന്ന നമ്പറിലും വിളിക്കാം.

medcare.ae എന്ന മെഡ്കെയർ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ടെലിമെഡ്കെയർ ആപ്പ് വഴി മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാതെ ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെടാം.

