അബുദാബി∙ അൽഐൻ–ദുബായ് ഹൈവേയിൽ (ഇ66) ഹെവി വാഹനങ്ങളുടെ പ്രവേശനം രാത്രിയിൽ മാത്രമാക്കി പരിമിതപ്പെടുത്തി. രാത്രി 10 മുതൽ രാവിലെ 6 വരെയാണ് അനുമതി. ഈ വാഹനങ്ങളിൽ പരമാവധിഭാരം 45 ടൺ ആയിരിക്കും. ഭാരവാഹനങ്ങൾക്കു നിശ്ചയിച്ച റൂട്ടിലായിരിക്കണം യാത്ര. ഗതാഗത നിയമം പാലിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കണമെന്നും അഭ്യർഥിച്ചു.

English Summary : Heavy vehicles allowed on E66 Al Ain-Dubai highway only at night