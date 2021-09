കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള പൊലീസുകാർ യൂണിഫോമിൽ റസ്റ്ററന്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുതെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം അണ്ടർസെക്രട്ടറി ലഫ്.ജനറൽ ഷെയ്ഖ് ഫൈസൽ അൽ നവാഫ് നിർദേശം നൽകി. അതേസമയം ടേക് എവേ സംവിധാനത്തിൽ ഭക്ഷണം വാങ്ങുന്നതിന് വിരോധമില്ല.

English Summary : Men in uniform prevented from sitting in restaurants, Kuwait home ministry