ഷാർജ പൊലീസ് സേനയിലെ സ്വദേശികളുടെ മാസശമ്പളം മൂന്നര ലക്ഷത്തിലേറെയാക്കി

ഷാർജ∙ ഷാർജ പൊലീസ് സേനയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്വദേശികളുടെയും കുറഞ്ഞ മാസ ശമ്പളം മൂന്നര ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ(17,500 ദിർഹം)യായി ഷാർജ ഭരണാധികാരി അംഗീകരിച്ചു. നേരത്തെ, വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വേതനം 10,000 ദിർഹത്തിൽ നിന്ന് 17,500 ദിർഹമായി ഉയർത്താൻ സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.



വിശ്വസ്തരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ താഴ്ന്ന ജീവിത നിലവാരത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നു ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിരമിച്ചവരുടെ കടങ്ങളും പരിശോധിക്കും. കഴിഞ്ഞ കാലയളവിൽ അവർ അനുഭവിച്ച ഭൗതിക കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് അവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും കടങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യും, ഈ ഫയൽ ഇപ്പോൾ തൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടെന്നും അതിന്മേൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: The monthly salary of the residents of the Sharjah Police Force has been increased to over three and a half lakhs