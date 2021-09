വൻകുടൽ കാൻസർ മരണ സാധ്യത പകുതിയാക്കി എഐ സ്കാനിങ്

അബുദാബി∙ നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ (എഐ) സഹായത്തോടെയുള്ള കൊളോനോസ്കോപ്പി വൻകുടൽ കാൻസർ മരണ സാധ്യത പകുതിയായി കുറയ്ക്കുന്നു.

ജിഐ ജീനിയസ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് വൻകുടലിലെ അർബുദ സാധ്യത 50 മുതൽ 55% വരെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്താം. നേരത്തെ ഇത് 30–40% വരെയായിരുന്നു.

അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും അംഗീകരിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യ ഇപ്പോൾ അബുദാബി ഷെയ്ഖ് ഷക്ബൂത്ത് മെഡിക്കൽ സിറ്റിയിൽ (എസ്എസ്എംസി) ലഭ്യമാണ്.

യുഎഇയിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ രണ്ടാമത്തെ അർബുദമാണ് വൻകുടൽ കാൻസർ. ഇത് പുരുഷന്മാരിലെ കാൻസർ മരണത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നുമാണ്.

50 വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ളവർ 10 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൊളോനോസ്കോപ്പി ചെയ്യണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു. 40 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്കും പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാകാം. സ്ത്രീകളേക്കാൾ പുരുഷന്മാരിലാണ് രോഗം കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്. മദ്യപാനം, പുകയില ഉപയോഗം, പൊണ്ണത്തടി, പാരമ്പര്യം എന്നിവയ്ക്കു പുറമെ മാംസം, സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണം തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണക്രമം എന്നിവയെല്ലാം അപകട ഘടകങ്ങളാണ്. മലദ്വാരത്തിലൂടെയുള്ള പരിശോധനയ്ക്കു മടി കാണിക്കുന്നതുമൂലം രോഗം ഗുരുതരമാകുമ്പോഴാണ് പലരും ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നത്.

