റിയാദ്∙ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഉൽപന്നത്തിന്റെ വില 1000 റിയാലിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ നികുതി ഈടാക്കില്ലെന്ന് സൗദി സകാത്ത്, നികുതി, കസ്റ്റംസ് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. കയറ്റുമതിക്കും ഇതു ബാധകമാണ്. നിലവിൽ 15% മൂല്യവർധിത നികുതി (വാറ്റ്) ഈടാക്കിവരുന്നു. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നവരാണ് കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസിനു എത്തേണ്ടത്.

English Summary : No taxes on imported items worth less than SR1,000, says Saudi Customs