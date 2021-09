റിയാദ്∙ വിനോദസഞ്ചാരവും നിക്ഷേപവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള റിയാദ് സീസ‍ൺ ഒക്ടോബർ 20ന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് ജനറൽ എന്റർടെയ്ൻമെന്റ് അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ തുർക്കി അൽ ഷെയ്ഖ് അറിയിച്ചു.



മധ്യപൂർവദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിനോദപരിപാടിയായ റിയാദ് സീസണിൽ 2 കോടി സന്ദർശകരെയാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

രാജ്യത്തെ 11 കേന്ദ്രങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്തി നടത്തിയ ആദ്യ സീസണിന്റെ വിജയത്തെ തുടർന്ന് ഇത്തവണ 7500 പരിപാടികളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

14 സോണുകളിലായി 100 ഇന്ററാക്ടീവ് പരിപാടികൾ, 10 ആഗോള പ്രദർശനങ്ങൾ, 70 അറബിക് കച്ചേരികൾ, 6 രാജ്യാന്തര സംഗീത കച്ചേരികൾ, 350 പ്രദർശനങ്ങൾ, 18 അറബിക് നാടകങ്ങൾ, 6 ആഗോള നാടകങ്ങൾ, 200 റസ്റ്ററന്റുകൾ, 70 കഫേകൾ എന്നിവയും ഉണ്ടാകും. സമൂഹത്തിലെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളെ കല, സാംസ്കാരിക, വിനോദ പരിപാടികളിൽ ഒന്നിപ്പിക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം.

English Summary: Riyadh Season 2021 is to begin on October 20th