സൗദിയിൽ ഭക്ഷ്യമാലിന്യം പകുതി ആക്കി കുറയ്ക്കും

റിയാദ്∙ 2030ഓടെ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഭക്ഷ്യമാലിന്യങ്ങൾ 50% ആക്കി കുറയ്ക്കുമെന്ന് പരിസ്ഥിതി, ജല, കാർഷിക മന്ത്രി അബ്ദുൽറഹ്മാൻ അൽ ഫദ്‌ലി പറഞ്ഞു.

പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കും. ന്യൂയോർക്കിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന യുഎൻ ഫൂഡ് സിസ്റ്റംസ് ഉച്ചകോടിയിലാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

ഭക്ഷണത്തിന്റെയും വെള്ളത്തിന്റെയും സുരക്ഷയും സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, പാരിസ്ഥിതിക സുരക്ഷയും കൈവരിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പാക്കിവരുന്നു. സുസ്ഥിര കാർഷിക മേഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളും. 2020ൽ കാർഷിക വായ്പ 400% ആക്കി വർധിപ്പിച്ചു. കാർഷിക, വിപണന സേവനങ്ങൾക്കായുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദനം മെച്ചപ്പെടുത്തും. 100 കോടി ഡോളറിലധികം കാർഷിക വായ്പ നൽകുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും പറഞ്ഞു. ഇവയിലൂടെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിക്കാനാകും. കാർഷിക ജോലികളിൽ യുവാക്കളെയും സ്ത്രീകളെയും ആകർഷിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു.

English Summary : Saudi Arabia strives for 50% cut in food waste by 2030, says minister