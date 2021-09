താങ്ങാനാകില്ല യുഎഇ യാത്ര; ജോലിയും പഠനവും നഷ്ടപ്പെടുമോയെന്ന ആശങ്കയിൽ പ്രവാസികൾ

അബുദാബി∙ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് യുഎഇയിലേക്കുള്ള വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് താങ്ങാനാകാതെ പ്രവാസികൾ. മൂന്നും നാലും ഇരട്ടി വർധിച്ച നിരക്കു കുറയുന്നതും കാത്ത് ഒട്ടേറെ കുടുംബങ്ങൾ ആഴ്ചകളായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ കോവിഡ് യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ നടപടിക്കു ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് പ്രവാസി സമൂഹം. അടിയന്തര ഇടപെടലുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ജോലിയും ബിസിനസും മക്കളുടെ പഠനവും നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന വേവലാതിയുമുണ്ട് പലർക്കും.

ഓഫ് പീക്കിലും നിരക്കുവർധന

ഗൾഫ്–ഇന്ത്യാ സെക്ടറിൽ സാധാരണ സെപ്റ്റംബർ 15 മുതൽ ഡിസംബർ 15 വരെയും ജനുവരി 15 മുതൽ മാർച്ച് 31 വരെ ഓഫ് പീക്ക് ആയാണ് വിമാനക്കമ്പനികൾ കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. യാത്രക്കാർ കുറവുള്ള ഈ സമയത്ത് 800 ദിർഹത്തിനു (16,000 രൂപ) വരെ നാട്ടിൽ പോയി മടങ്ങാനുള്ള ടിക്കറ്റ് ലഭിച്ചിരുന്നു. മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതിലും കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്കും ലഭിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് യുഎഇയിലേക്കു വരാൻ മാത്രം കുറഞ്ഞത് 32,000 രൂപയ്ക്കു മുകളിലാണ് നിരക്ക്. നാലംഗ കുടുംബത്തിനു യുഎഇയിലെത്താൻ കുറഞ്ഞത് 1.28 ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ മുടക്കണം.

ഒക്ടോബർ ആകുമ്പോഴേക്കും നിരക്കു കുറയുമെന്ന് കരുതി കാത്തിരുന്നവർക്കും രക്ഷയില്ല. ഒക്ടോബർ മുതൽ ദുബായ് എക്സ്പോ തുടങ്ങുന്നതിനാൽ വരും ആഴ്ചകളിലും വർധിച്ച നിരക്കു തന്നെയാണ് വിവിധ എയർലൈനുകളുടെ സൈറ്റിലുള്ളത്.

യാത്ര നീട്ടിയും റദ്ദാക്കിയും

തിരക്കുള്ളപ്പോൾ നിരക്കു കൂട്ടുന്നതുമൂലം മാസങ്ങളായി നാട്ടിൽ കുടുങ്ങിയ പ്രവാസി കുടുംബങ്ങൾക്കു യാത്ര നീട്ടിവയ്ക്കുകയോ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. കേരളത്തിൽനിന്നു മാത്രമല്ല ഡൽഹിയിൽനിന്നും യുഎഇയിലേക്കുള്ള നിരക്കിലും 1000 ദിർഹത്തിന്റെ (20,000 രൂപ) വർധനയുണ്ട്. എക്സ്പോ തീരുന്ന മാർച്ച് 31 വരെ നിരക്കിൽ വലിയ കുറവിന് സാധ്യതയില്ലെന്ന് ട്രാവൽ രംഗത്തുള്ളവർ വിശദീകരിക്കുന്നു.

യാത്രാ വിലക്ക്പിൻവലിക്കണം

കോവിഡ് വ്യാപന നിരക്കിൽ കുറവു വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിലവിലെ യാത്രാ വിലക്ക് പിൻവലിക്കണമെന്ന് പ്രവാസി സമൂഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. എയർബബ്ൾ സർവീസിനു പകരം സാധാരണ വിമാന സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ചാൽ പ്രശ്നത്തിനു ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരമുണ്ടാകും. ഇതോടെ കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തിയാലേ നിരക്കു കുറയൂ.

ഇതെന്തൊരു പിഴിയൽ

ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് കൊച്ചിയിൽനിന്ന് ഷാർജയിലേക്ക് എയർ അറേബ്യയിൽ 33,800 മുതൽ 45,000 രൂപയാണ് യുഎഇയിലേക്കുള്ള കുറഞ്ഞ നിരക്ക്. യാത്രാ തീയതി അടുക്കുന്തോറും നിരക്ക് കൂടുന്നു. എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിൽ ദുബായിലേക്ക് 48,900 രൂപ, സ്പൈസ് ജെറ്റിൽ 49300, ഇൻഡിഗോ 52300–54500 ഫ്ലൈ ദുബായ് 55,950–60,000, എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈനിൽ 1,32,000 രൂപ.

ഇന്നും നാളെയുമൊക്കെയാണ് യാത്രയെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത എയർലൈനുകളിൽ 3000–10,000 രൂപ വരെ അധികം നൽകേണ്ടിവരും. അബുദാബിയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് 300–500 ദിർഹം (6000–10,000 രൂപ) കൂടുതൽ നൽകണം. കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നീ സെക്ടറുകളിൽനിന്നുള്ള യാത്രയ്ക്ക് നിരക്കിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമില്ല. എന്നാൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അൽപം കൂടും. ജൂലൈയിലേതിനെക്കാൾ മൂന്നിരട്ടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിരക്ക്.

English Summary : Airline rates from India to UAE continue to climb well before peak season