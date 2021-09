ദോഹ∙ ഒക്ടോബര്‍ ഒന്നിന് ആരംഭിക്കുന്ന ദുബായ് എക്‌സ്‌പോ 2020 യില്‍ ഖത്തര്‍ പങ്കെടുക്കും.

'ഖത്തര്‍-ഭാവി ഇപ്പോള്‍' എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് എക്‌സ്‌പോയില്‍ ഖത്തറിന്റെ പവിലിയന്‍. മാറ്റങ്ങളിലേയ്ക്കു നയിക്കുന്നതിലുള്ള സ്ഥാനം, കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍, കോവിഡ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിവിധ വെല്ലുവിളികളെയും ആഗോള മാറ്റങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച വിജയകരമായ അനുഭവം എന്നിവ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്രമേയം.

രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി സുസ്ഥിര വികസനത്തെ പിന്തുണക്കുന്നതിനായി സയൻസ്, ടെക്‌നോളജി മേഖലയിലുള്ള പുതുമകള്‍ എന്നിവയും പവിലിയനില്‍ കാണാം. 2030 ഖത്തര്‍ ദേശീയ ദര്‍ശന രേഖയിലെ ലക്ഷ്യപാതയിലേക്കുള്ള ഖത്തറിന്റെ സഞ്ചാരമാണ് പവിലിയനിലൂടെ സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് കാണാനും അടുത്തറിയാനും കഴിയുക. 2022 ഫിഫ ഖത്തര്‍ ലോകകപ്പിന്റെ തയാറെടുപ്പുകളും അറിയാം.



നീണ്ട നാലു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷമാണ് ദുബായില്‍ നടക്കുന്ന മേളയില്‍ ഖത്തര്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതല്‍ ദൃഢമാകുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലനം കൂടിയാണിത്.

English Summary : Qatar to take part in Expo 2020 Dubai