ദോഹ∙ ഞായറാഴ്ച മുതല്‍ മുഴുവന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളും സ്‌കൂളിലേയ്ക്ക്. ഖത്തറിലെ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് നൂറു ശതമാനം ശേഷിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അനുമതി. ഒക്‌ടോബര്‍ മൂന്നു മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തിലാകുന്ന കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളിലെ നാലാം ഘട്ട ഇളവുകളുടെ ഭാഗമായാണ് സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് പൂര്‍ണശേഷിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം അനുമതി നല്‍കിയത്. പൊതു, സ്വകാര്യ സകൂളുകള്‍, കിന്റര്‍ഗാര്‍ട്ടനുകള്‍, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് പൂര്‍ണതോതില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങാം. അതേസമയം വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ഹാജര്‍ സംബന്ധിച്ച നയങ്ങളില്‍ മാറ്റമില്ല. പഠനവും യാത്രയും ബബിള്‍ സംവിധാനത്തില്‍ നടപ്പാക്കുന്നത് തുടരണം. സ്‌കൂള്‍ ബസുകള്‍ക്ക് 75 ശതമാനം ശേഷിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാം.

എല്ലാ കോവിഡ് മുന്‍കരുതലുകളും നിര്‍ബന്ധമായും തുടരും. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ തമ്മില്‍ ഒരു മീറ്റര്‍ ശാരീരിക അകലം പാലിക്കണം. സ്‌കൂള്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കിടയിലും സാമൂഹിക അകലം നിര്‍ബന്ധം. എല്ലാ വിദ്യാര്‍ഥികളും അധ്യാപക, അനധ്യാപകരും മാസ്‌ക് ധരിക്കണം. സോപ്പും വെള്ളവും അല്ലെങ്കില്‍ സാനിറ്റൈസര്‍ ഉപയോഗിച്ച് കൈകള്‍ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം.



കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്ത അല്ലെങ്കില്‍ വാക്‌സിനെടുക്കാത്ത അധ്യാപക, അനധ്യാപകര്‍, 12 വയസിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ എന്നിവര്‍ പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്ന് പ്രതിവാരാടിസ്ഥാനത്തില്‍ റാപ്പിഡ് ആന്റിജന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ പിസിആര്‍ പരിശോധന നടത്തണം. കോവിഡ് വന്നു സുഖപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് പരിശോധന ആവശ്യമില്ല.

