ദോഹ∙ ഖത്തറില്‍ കോവിഡ് വാക്സീന്‍ രണ്ടാമത്തെ ഡോസെടുത്ത് എട്ടുമാസത്തില്‍ കൂടുതലായ അന്‍പതു വയസിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ളവര്‍ക്ക് ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് എടുക്കാന്‍ പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി.



ഈ മാസം 15 മുതലാണ് ഫൈസര്‍-ബയോടെക്, മൊഡേണ വാക്‌സീനെടുത്ത് എട്ടുമാസത്തില്‍ കൂടുതലായവര്‍ക്കു ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് വിതരണം ആരംഭിച്ചത്.

65 വയസിനു മുകളിലുള്ളവര്‍, കോവിഡ് ഗുരുതരമാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള വിട്ടുമാറാത്ത രോഗമുള്ളവര്‍, മുന്‍നിര ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍, മറ്റു മേഖലകളിലുള്ളവര്‍ എന്നിവര്‍ക്കാണു ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് എടുക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയത്. ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസിന് അര്‍ഹമായവരെ പ്രാഥമിക പരിചരണ കോര്‍പറേഷന്‍ അധികൃതര്‍ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടും.

English Summary: Booster dose for those over fifty years of age and vaccinated for more than eight months