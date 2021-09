അരികെ, പ്രതീക്ഷകളുടെ വിശ്വമേള; ഏറ്റവും വലിയ പവിലിയനുകളിലൊന്ന് ഇന്ത്യയുടേത്

ദുബായ് ∙ മരുഭൂമിയിലെ സ്വപ്നനഗരത്തിൽ വിശ്വമേളയ്ക്ക് നാളെ തുടക്കമാകും. മധ്യപൂർവദേശവും ഉത്തരാഫ്രിക്കയും ഉൾപ്പെടുന്ന 'മേന' മേഖലയിലെ കന്നി എക്സ്പോ കാഴ്ചകൾക്കും കാലങ്ങൾക്കുമപ്പുറത്തേക്ക് ലോകത്തെ വഴികാട്ടും. ആത്മവിശ്വാസവും സ്വപ്നവർണങ്ങളും സംഗമിക്കുന്ന 6 മാസത്തെമേളയിൽ ഭാവിയാണ് മുഖ്യ പ്രമേയം.

ഇന്ത്യയടക്കം 192 രാജ്യങ്ങളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ആരോഗ്യമേഖലയിലടക്കം േലാകം നേരിടുന്ന സങ്കീർണ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കാണുക, അകലങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക, നിർമിതബുദ്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തുകയും അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക, വാണിജ്യ-വ്യാപാരമേഖലകളിൽ സംയുക്ത സംരംഭങ്ങൾക്ക് അവസരമൊരുക്കുക, തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നിങ്ങനെ വികസന ഭാവിയുടെ അനിവാര്യതകളാണ് എക്സ്പോയിലെ കാഴ്ചകൾക്കും കൗതുകങ്ങൾക്കും അപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങൾ.

എക്സ്പോ വേദിയിൽ അറേബ്യൻ മാതൃകയിലുള്ള കൂറ്റൻ പ്രവേശന കവാടം.

ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും പൈതൃകം, രുചി വൈവിധ്യങ്ങൾ, ഉല്ലാസം, ഷോപ്പിങ്, ലോകവിസ്മയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ആഘോഷ അരങ്ങുകളൊരുക്കുന്നു. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും കൂടുതൽ മികവോടെ യുഎഇ ആതിഥ്യമേകുന്ന എക്സ്പോ, പലരാജ്യങ്ങൾക്കും വെല്ലുവിളികളിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. സംരംഭകർക്ക് ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ നേരിട്ടു പദ്ധതികളിൽ സഹകരിക്കാനും സംയുക്ത സംരംഭങ്ങൾക്കു തുടക്കമിടാനും അവസരം ലഭിക്കും.

ദുബായ് സൗത്തിൽ അൽ മക്തൂം രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിനടുത്ത് 438 ഹെക്ടർ എക്സ്പോ വേദിയിൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി, മൊബിലിറ്റി, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നിങ്ങനെ 3 മുഖ്യ മേഖലകളാണുള്ളത്. വിവിധ പ്രമേയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡിസ്ട്രിക്ടുകൾ, സോണുകൾ എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചാണ് രൂപകൽപന. കൊമേഴ്സ്യൽ ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ മാത്രം 8 സോണുകളിലായി 850 ടവറുകളുണ്ട്. അർബൻ വില്ലേജ്, ലെയ്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട്, ദ് സെവൻ ടവേഴ്സ്, സെൻട്രൽ പാർക്ക്, ക്രിയേറ്റീവ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഡിസ്ട്രിക്ട്, ഗ്രാൻഡ് സെൻട്രൽ, ബിസിനസ് ഡിസ്ട്രിക്ട്, റസിഡൻഷ്യൽ ക്രസന്റ് എന്നിവയാണു പ്രധാന മേഖലകൾ.

വാക്സിനേഷൻ നിർബന്ധമല്ല, പിസിആർ ഫലം വേണം

18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ എക്സ്പോ സന്ദർശകർ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ റിപ്പോർട്ടോ 72 മണിക്കൂറിനകമുള്ള പിസിആർ നെഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ടോ കരുതണം. സന്ദർശകർ അതത് രാജ്യങ്ങളിലെ വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചാൽ മതിയാകും.

വാക്സിനേഷൻ നടത്താത്തവർക്കും പിസിആർ റിപ്പോർട്ട് കരുതാത്തവർക്കും എക്സ്പോ വേദിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കേന്ദ്രത്തിലോ നഗരത്തിലെ നിശ്ചിത കേന്ദ്രങ്ങളിലോ പിസിആർ പരിശോധനയ്ക്ക് സൗകര്യമുണ്ട്.

എക്സ്പോ ടിക്കറ്റുള്ളവർക്ക് സൗജന്യമായി പിസിആർ പരിശോധന നടത്താം. പ്രവേശന കവാടത്തിൽ തെർമൽ സ്കാനറുകൾ സ്ഥാപിച്ചു സന്ദർശകരുടെ ശരീരോഷ്മാവ് പരിശോധിക്കുകയും വേദിയിലും പുറത്തും അകലം ഉറപ്പാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.

മാസ്ക് ധരിക്കണം, അകലമിടണം

മാസ്ക് ധരിക്കുക, അകലം പാലിക്കുക തുടങ്ങിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ സന്ദർശകർ പാലിക്കുകയും വൊളന്റിയർമാരുടെ നിർദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും വേണം. സന്ദർശകരുടെ ആരോഗ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഉറപ്പാക്കി.

എക്സ്പോ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ രാപകൽ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും േസവനം ലഭ്യമാണ്. കോവിഡ് ലക്ഷണമുള്ളവരെ സുരക്ഷിതകേന്ദ്രത്തിലേക്കു മാറ്റും. അസ്വസ്ഥത തോന്നിയാൽ വേദിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്താം. സഹായം തേടി 4 മിനിറ്റിനകം മെഡിക്കൽ സംഘത്തോടൊപ്പം ആംബുലൻസ് എത്തും.

വലിയ വാഹനങ്ങൾ എത്താത്ത മേഖലകളിൽ ആംബുലൻസ് സേവനങ്ങൾക്ക് സ്ട്രച്ചറുകളോടു കൂടിയ ഗോൾഫ് കാറുകളാണ് ഒരുക്കിയത്. ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിളുകളിലും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെത്തും. എക്സ്പോ നഗരത്തിന്റെ 20 ഭാഗങ്ങളിൽ സെൻട്രൽ ഓപ്പറേഷൻ റൂമുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ആംബുലൻസുകളുണ്ട്.

ഇന്ത്യ പവിലിയൻ ഉദ്ഘാടനം നാളെ

എക്സ്പോ ഇന്ത്യ പവിലിയൻ നാളെ വൈകിട്ട് 6ന് േകന്ദ്ര വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുക്കും. തുടർന്നു കലാ-സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ അരങ്ങേറും.

ഇന്ത്യയുടെ 75ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പരിപാടികൾ, യുഎഇയുടെ സുവർണ ജൂബിലിയാഘോഷം എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്നിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പരിപാടികളോടനുബന്ധിച്ച് അതത് മുഖ്യമന്ത്രിമാരും എത്തും. മേളയിൽ കേരള പ്രാതിനിധ്യവുമുണ്ട്. എക്സ്പോയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പവിലിയനുകളിലൊന്ന് ഇന്ത്യയുടേതാണ്. 11 പ്രമേയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് 4 നില പവിലിയനിലെ സോണുകൾ.

മണ്ണിലും വിണ്ണിലും ഇന്നുമുതൽ വർണമേളം

കലാപരിപാടിയുടെ റിഹേഴ്സൽ.

ദുബായ് ∙ എക്സ്പോ വേദിയിലെ അൽ വാസൽ പ്ലാസയിൽ ഇന്നു രാത്രി 7.30ന് ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിന് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നൂറുകണക്കിനു കലാപ്രതിഭകളൊരുക്കുന്ന നൃത്ത-സംഗീതം, ലേസർ ഷോ, വർണ വിസ്മയങ്ങൾ, കരിമരുന്നു പ്രയോഗം തുടങ്ങിയവ അരങ്ങേറും.

90 മിനിറ്റ് നീളുന്ന സംഗീത-നൃത്ത പരിപാടിയിൽ 1,000ൽ ഏറെ നർത്തകരും വാദ്യസംഗീത വിദഗ്ധരും സംഗീത പ്രതിഭകളും അണിനിരക്കും. മരുഭൂമിയിലെ വൈവിധ്യങ്ങളും ലോകത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളും ഭാവിയുടെ വർണങ്ങളും അരങ്ങിൽ കാഴ്ചകളാകും.

തത്സമയം കാണാൻ വിമാനത്താവളങ്ങൾ, ഷോപ്പിങ് മാളുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ, പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ യുഎഇയിലെ 430ൽ ഏറെ േകന്ദ്രങ്ങളിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. അബുദാബി യാസ് പ്ലാസ, റാസൽഖൈമ കോർണിഷ്, അൽ മർജാൻ ഐലൻഡ്, മനാർ മാൾ, അജ്മാൻ ഹെറിറ്റേജ് ഡിസ്ട്രിക്ട്, ഫുജൈറ ഫോർട്ട്, ഉമ്മുൽഖുവൈൻ എന്നിവിടങ്ങളിലും സൗകര്യമൊരുക്കി.

ദുബായ് ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റി, ദ് ഫെയിം, ദ് പോയ്ന്റെ, പാം ജുമൈറ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നാളെ രാത്രി 8.20ന് കരിമരുന്നു പ്രയോഗം ഉണ്ടാകും. ദുബായ് ഫ്രെയിമിൽ എക്സ്പോ വർണങ്ങൾ തെളിയും.

നാല് സ്മാർട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ, 45 േസവനങ്ങൾ

ദുബായ് ∙ എക്സ്പോയിൽ വിവിധ സേവനങ്ങൾക്കായി 4 സ്മാർട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ (എസ്പിഎസ്) തുറക്കുന്നു. 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റേഷനുകളിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉണ്ടാകില്ല.

പരാതികൾ നൽകാനും നടപടികളുടെ പുരോഗതിയറിയാനും സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. 45 സേവനങ്ങളാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച ധാരണാപത്രത്തിൽ ദുബായ് മുറഖബാദ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടർ (നിർമിതബുദ്ധി) മേജർ ജനറൽ അലി അഹമ്മദ് അബ്ദുല്ല ഗാനിം, എക്സ്പോ സുരക്ഷാവിഭാഗം സിഇഒ: കേണൽ അലി ഖലീഫ അൽ ഗയ്സ് എന്നിവർ ഒപ്പുവച്ചു.

എസ്പിഎസ് കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചതിനാൽ എല്ലാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും സേവനകേന്ദ്രങ്ങളിലും മൊബൈൽ യൂണിറ്റുകളിലും പരാതി എത്തും..

English Summary : Piyush Goyal will Inaugurate India Pavilion At Expo 2020 Dubai beginning on October 1