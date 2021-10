'ബുക്കിഷി'ലേയ്ക്ക് സൃഷ്ടികൾ അയക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഇൗ മാസം 15

ഷാർജ∙ ഇൗ വർഷം നവംബർ 3 മുതൽ 13 വരെ ഷാർജ എക്സ്പോ സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന 40–ാം ഷാർജ രാജ്യാന്തര പുസ്തകമേളയോടനുബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കുന്ന 'ബുക്കിഷ്' സാഹിത്യ ബുള്ളറ്റിനിലേയ്ക്ക് സൃഷ്ടികളും പുതിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ കവർ ചിത്രവും അയക്കേണ്ട അവസാന തിയതി ഇൗ മാസം(ഒക്ടോബർ) 15 വരെയാക്കി നീട്ടി.

മിനിക്കഥ, മിനിക്കവിത തുടങ്ങിയവ രചയിതാവിന്റെ പാസ്പോർട് സൈസ് ഫൊട്ടോ, മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ, താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്നിവ സഹിതം bookishsibf@gmail.com എന്ന ഇ–മെയിൽ വിലാസത്തിലേയ്ക്കാണ് അയക്കേണ്ടത്. ഷാർജ പുസ്തകമേളയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ കവര്‍ ചിത്രം ജെപെഗ് ഫയലായും അയക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 050 414 6105 /058 669 3840/ 0567376371/ 055 3233 836. ഇത് തുടർച്ചയായ ഏഴാമത്തെ വർഷമാണ് സൗജന്യ വിതരണത്തിനായി ബുക്കിഷ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.

English Summary : Date extended for submission of entries to bookish