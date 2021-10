ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹാക്കത്തൺ ദുബായിൽ ആരംഭിച്ചു

ദുബായ്∙ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹാക്കത്തണുകളിൽ ഒന്നായ നാസ സ്പേസ് ആപ് ഹാക്കത്തൺ ദുബായിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ആരംഭിച്ചു. നാളെ (3) രാത്രി 11:59 ന് അവസാനിക്കും. "ദ് പവർ ഓഫ് ടെൻ" എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് പരിപാടി.



ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ, സംരംഭകർ, ഡിസൈനർമാർ, എൻജിനീയർമാർ, സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ, നിർമാതാക്കൾ, കലാകാരന്മാരുൾപ്പടെ വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖർ, സാധാരണക്കാർ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുന്നു. 48 മണിക്കൂർ നേരത്തേയ്ക്ക് നാസയുടെ ഒാപൺ ഡാറ്റ തുറന്നുകൊടുക്കുന്നതിലൂടെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന യഥാർഥ ലോകം, ഭൂമി, ബഹിരാകാശ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഇവർ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും.

ഇങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രൊജക്ടുകൾ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തി 10 ആഗോള അവാർഡു ജേതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. വിവരങ്ങൾക്ക്: https://www.spaceappschallenge.org, ഫോൺ: +971 56 525 6319.

