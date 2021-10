ഒക്ടോബർ 10 മുതൽ സൗദിയിൽ രണ്ട് ഡോസ് വാക്സീൻ പൂർത്തിയാക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങാനാകില്ല

റിയാദ്∙ വിമാന യാത്ര ഉൾപ്പെടെ പൊതു-സ്വകാര്യ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനും സാംസ്കാരിക, ശാസ്ത്രീയ, സാമൂഹിക വിനോദ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും സമ്പൂർണ വാക്സീൻ നിർബന്ധമാക്കി സൗദി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. ഒക്ടോബർ 10 മുതലാണ് ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരിക. ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ തവക്കൽന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇമ്യൂൺ സ്റ്റാറ്റസ് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്കു പുറത്തിറങ്ങാനാകില്ല എന്ന് മുനിസിപ്പൽ, ഗ്രാമകാര്യ, ഭവന മന്ത്രാലയം നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.



വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ, മാളുകൾ, മൊത്തവ്യാപാര, റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ, പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി മാർകറ്റുകൾ, റസ്റ്ററന്റുകൾ, കഫേകൾ, ബാർബർഷോപ്പുകൾ, വനിതാ ബ്യൂട്ടി സലൂണുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനു സൗദി അംഗീകരിച്ച വാക്സിനുകളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഡോസുകൾ എടുക്കുകയോ വൈറസ് ബാധയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുകയോ ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമാണെന്നായിരുന്നു അറിയിപ്പ്. ഇതുപ്രകാരം പൗരന്മാരും പ്രവാസികളും എല്ലാ സർക്കാർ - സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും പൊതു ഗതാഗത സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനും രോഗപ്രതിരോധ സ്റ്റാറ്റസ് തവക്കൽന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കണമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതു നിയമം മൂലം നടപ്പാക്കിയിരുന്നില്ല.

ഒക്ടോബർ ഒന്നു മുതൽ നേരത്തേ ഇമ്യൂൺ ആക്കുന്നതിനുള്ള നിബന്ധനകൾ മാത്രം പാലിച്ചാൽ മതിയാകില്ല. രണ്ട് ഡോസ് വാക്സീൻ പൂർത്തീകരിക്കുക തന്നെ വേണമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. അതനുസരിച്ച് അംഗീകൃത സമ്പൂർണ വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാത്തവർക്ക് രാജ്യത്ത് ഒരുവിധ സാമ്പത്തിക, വാണിജ്യ, സാംസ്കാരിക, വിനോദ, കായിക, സഞ്ചാര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടാൻ ഇനി കഴിയില്ല.രണ്ടു ഡോസ് വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാത്തവരെ ഒക്ടോബർ 10 മുതൽ ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ-സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് കർശനമായി വിലക്കും. തവക്കൽന അപേക്ഷയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ചട്ടം ബാധിക്കില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഒക്ടോബർ 10 രാവിലെ 6 മണി മുതലാണു നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരിക.

English Summary: From October 10, it will not be possible to go out in Saudi Arabia without taking two doses of vaccine