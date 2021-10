ഇന്ത്യൻ പവിലിയനിൽ മലയാളിത്തിളക്കം

ദുബായ് ∙ എക്സ്പോ 2020ൽ ഇന്ത്യ പവിലിയൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മലയാളികൾക്കും അഭിമാനിക്കാൻ ഏറെ. പവിലിയന്റെ ഉൾവശം രൂപകൽപന ചെയ്തു സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പി ആൻഡ് ഐ (പവിലിയൻസ് ആൻഡ് ഇന്റീരിയഴ്സ് എന്ന മലയാളി സ്ഥാപനമാണ്.

ഇന്ത്യൻ പവിലിയന്റെ ഇന്റീരിയർ ചെയ്ത പിആൻഡ് ഐ കമ്പനി ഡയറക്ടർ ബിജു.

കൊച്ചിയിൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട് സ്ഥാപിച്ച ആർട്ടിസ്റ്റ് രാമന്റെ മകൻ എം.ആർ ബാബുറാം 1972ൽ ആരംഭിച്ചതാണ് പിആൻഡ് ഐ. സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്ടിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലുമായിരുന്നു ബാബുറാം. പിന്നീട് ഡൽഹി, മുംബൈ, കൊൽക്കത്ത ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കു വളർന്നു പന്തലിച്ച സ്ഥാപനം അടുത്തിടെ അഹമ്മദാബാദിലും ജലന്തറിലും ശാഖകൾ തുടങ്ങി. ബാബുറാം അന്തരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഭാര്യ ബീനയാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ എംഡി.

അവരുടെ മക്കളും സഹോദരൻ ബിജുവും ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചുപേരാണ് ഡയറക്ടർമാർ. 90ൽ ലിസ്ബൺ, 2000ൽ ഹാനോവർ, 2010ൽ ഷാങ്ഹായ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ എക്സ്പോ പവിലിയനുകൾ സജ്ജമാക്കി ഈ രംഗത്തെ മികവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിആൻഡ് ഐ. ഈ വർഷത്തെ എയ്റോ ഇന്ത്യ , കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവർഷങ്ങളിലെ ഇന്ത്യാ മൊബീൽ കോൺഗ്രസ്, വേൾഡ് ഫുഡ് ഇന്ത്യ, തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ വൻകിട പ്രദർശനങ്ങൾക്കും മുപ്പത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലായി 200 ഓളം രാജ്യാന്തര പ്രദർശനങ്ങൾക്കും പവിലിയൻ തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് ദുബായ് എക്സ്പോയെന്ന് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡയറക്ടറായ എൻ. ബിജു പറഞ്ഞു. മുണ്ടക്കയം കുട്ടിക്കൽ ശാരദാമന്ദിരത്തിൽ നാണുവിന്റെ മകനായ ബിജു 1998 ലാണ് സഹോദരീ ഭർത്താവിനൊപ്പം പിആൻഡ് ഐയിൽ ചേർന്നത്. തിരുവനന്തപുരം എൻജിനീയറിങ് കോളജിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടി ബംഗാളിൽ സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ജോലി നേടിയെങ്കിലും രാജി വച്ച് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാഗമാകുകയായിരുന്നു.

കോവിഡ് കാലത്തെ ചരക്കു നീക്കവും യുഎഇ നിയമങ്ങളോടുള്ള അപരിചിതത്വവുമായിരുന്നു പവിലിയൻ ഒരുക്കുന്നതിൽ ഏറെ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary : Keralite firm involved in the interior design of Indian pavilion in Dubai Expo 2020