'തവക്കൽനാ' യിൽ ആരോഗ്യസ്ഥിതി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിൽ സമൂല മാറ്റം വരുന്നു

ദമാം∙ സൗദിയിലെ കോവിഡ് ട്രാക്കിങ് ആപ്പായ 'തവക്കൽനാ' യിൽ ഒക്ടോബർ 10 മുതൽ ആരോഗ്യസ്ഥിതി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിൽ സമൂലമായ മാറ്റം. 'ഇമ്യൂൺ' സ്റ്റാറ്റസ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടു ഡോസ് അംഗീകൃത വാക്സീൻ എടുത്തിരിക്കണമെന്നതാണ് അതിൽ പ്രധാനം. നേരത്തേ രോഗമുക്തി നേടിയതിനു ശേഷം ഒരു ഡോസ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവരോ ഒരു ഡോസ് എടുത്തതിനു ശേഷം രോഗം ബാധിച്ച് ഭേദമായമാകുകയോ ചെയ്തവർക്ക് സമ്പൂർണ രോഗപ്രതിരോധശേഷി നേടി എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന 'ഇമ്യൂൺ' സ്റ്റാറ്റസ് നൽകിയുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ മാറ്റം വരുന്നതോടെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് സുഖപ്പെടുക എന്നത് തവക്കൽനയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആരോഗ്യസ്ഥിതിയുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ഫൈസർ-ബയോടെക്, ഓക്സ്ഫോർഡ്-ആസ്ട്രാസെനെക്ക, മോഡേണ എന്നിവയുടെ രണ്ട് ഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ ജോൺസൺ & ജോൺസൺ ഒരു ഡോസ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവർക്ക് നിരുപാധികം 'ഇമ്യൂൺ' സ്റ്റാറ്റസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഇതിൽ ആദ്യ മൂന്ന് വാക്സിനുകളുടെ രണ്ടാം ഡോസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ തന്നെ സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കും. എന്നാൽ ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ വാക്സിൻ ഒരു ഡോസ് സ്വീകരിച്ച് 14 ദിവസത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും സമ്പൂർണ പ്രതിരോധം സാധ്യമായി എന്ന അർഥത്തിൽ 'ഇമ്യൂൺ' സ്റ്റാറ്റസ് പ്രത്യക്ഷമാകുക. കൂടാതെ രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് നിന്ന്, ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അംഗീകരിച്ച സിനോഫാം, സിനോവാക് വാക്സിനുകളിൽ ഒന്നിന്റെ രണ്ട് ഡോസ് സ്വീകരിച്ചവരാണെങ്കിലും തവക്കൽനാ സ്റ്റാറ്റസ് 'ഇമ്യൂൺ' ആകണമെങ്കിൽ സൗദിയിൽ ലഭ്യമായ വാക്സിനുകളിലൊന്നിന്റെ അധിക ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് കൂടി എടുക്കണമെന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് സ്വീകരിച്ച തീയതി മുതൽ പ്രത്യക്ഷമാകുമെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.



ഫൈസർ, ആസ്ട്രാസെനേക്ക,മോഡേണ എന്നിവയുടെ ഒരു ഡോസ് സ്വീകരിച്ചവർ, ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ അംഗീകരിച്ച സിനോഫാം, സിനോവാക് വാക്സിനുകളുടെ രണ്ട് ഡോസ് സ്വീകരിച്ചവർ എന്നിവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി തവക്കൽനയിൽ 'ആദ്യ ഡോസ് സ്വീകരിച്ചവർ' എന്നായിരിക്കും കാണിക്കുക. ആദ്യ ഡോസ് സ്വീകരിച്ച് 90 ദിവസത്തിന് ശേഷവും രണ്ടാം ഡോസ് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് 'അണുബാധ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല' എന്നായി മാറും. ഇങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കുന്നവർ ഒന്നാം ഡോസ് സ്വീകരിച്ച് മൂന്നുമാസമായിട്ടും രണ്ടാം ഡോസ് എടുത്തിട്ടില്ലെന്നതാണ് അർഥമാക്കുന്നത്. ഇവർ രണ്ടാം ഡോസ് സ്വീകരിക്കുന്നതോടെ സ്റ്റാറ്റസ്, സമ്പൂർണ വാക്സിൻ നേടിയവർ എന്ന് കാണിക്കുന്ന 'ഇമ്യൂൺ' ആയി മാറും.



ഇനി 12 വയസിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിലെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി 'രോഗം ബാധിച്ചതായി തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല' എന്നായിരിക്കും. 'നോട്ട് ഇമ്യൂൺ' എന്ന് തവക്കൽനയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതന്റെ അർഥം, 12 വയസിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ വാക്സിൻ ഒന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ്.വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ഉള്ളവരുടെ സ്ഥിതി തവക്കൽനയിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഡാറ്റ ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അതോറിറ്റിയിൽ രജിസ്റ്റർ ആയ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ആരോഗ്യ സ്ഥിതി ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചായിക്കും ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കാണിക്കുക എന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.



രോഗം ഉണ്ടായി മാറുക എന്നത് ഒരു നിലക്കും തവക്കൽനയിലെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയുമായി ബന്ധമില്ലെന്നതാണു പുതിയ മാറ്റത്തിലെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. ഒക്ടോബർ 10 രാവിലെ 6 മണി മുതൽ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനും സാമ്പത്തിക, വാണിജ്യ, സാംസ്കാരിക, വിനോദ, കായിക, വിനോദസഞ്ചാര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനും രണ്ട് നിർബന്ധമാണെന്ന് അധികൃതർ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ തൊട്ടു പിന്നാലെയാണു പുതിയ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയിപ്പും വന്നിരിക്കുന്നത് . ഈ തീയതി മുതൽ സഞ്ചാരത്തിനുള്ള 'പാസ്പോർട്ട്' ആയാണ് തവക്കൽനയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് പരിഗണിക്കുക.



English Summary : Immune status in Tawakkalna only for those who completed vaccination, effective from Oct. 10