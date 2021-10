വില്ലയിൽ നിന്നും വീണുപരുക്കേറ്റ നാലു വയസ്സുകാരി മരിച്ചു

റാസൽഖൈമ ∙ വില്ലയുടെ രണ്ടാം നിലയിലെ ജനാലയിൽ നിന്ന് വീണ് ഗുരുതര പരുക്കേറ്റ സ്വദേശി കുടുംബത്തിലെ നാലു വയസുകാരി ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചു. കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ‌ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 29ന് കുടുംബം താമസിക്കുന്ന വില്ലയിലായിരുന്നു സംഭവം.

മുറിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന ഗായ എന്ന കുട്ടി സ്വയം എണീറ്റ ശേഷം ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുകയായിരുന്ന പിതാവിന് കൈ വീശി കാണിക്കാൻ ജനാലയിൽ കയറിയപ്പോഴാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഗുരുതര പരുക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഏറെ പരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ലെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

English Summary : 4-yr-old Emirati girl dies days after fall from window of family villa